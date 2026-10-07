Son Dakika | Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'nde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP Genel Merkezi'ne geldi. Tugay, bugün AKP'ye katılacak. Tugay'a AKP rozeti Meclis'te değil yeni partisinin genel merkezinde takılacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre Meclis'teki tepkiden çekinen Tugay, yakasına AKP rozetinin genel merkezde takılmasını istedi.

TUGAY ERDOĞAN'IN YANINA OTURDU

AKP Genel Merkezi'ndeki yasama yılı toplantısı başladı. Tugay, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın yanına oturdu.

TUGAY VE ERDOĞAN'DAN SAMİMİ POZ...

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, konuşması yapmak için kürsüye giderken Tugay ile samimi bir poz verdi.

"AKP'YE GEÇERSEN BOŞARIM" DİYEN EŞİ DE YANINDA

Cemil Tugay'a eşi Öznur Tugay da AKP Genel Merkezi'nde. Öznur Tugay eşinin yanına oturdu. Tugay, daha önce AKP'ye geçiş iddialarına ilişkin, "Geçersem karım beni boşar" demişti.

ERDOĞAN KONUŞUYOR!

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan konuşuyor:

"Gazi Meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz.

Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var.

Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

Her zaman söylüyorum; işleyen bir demokrasi için iktidar kadar, iktidarın tasarrufları kadar, muhalefetin ne yaptığı, nasıl davrandığı da çok önemlidir...

Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede uzlaşmadan, diyalogdan, mutabakat arayışından kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayız.

Dün Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyor, kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklıselimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.

Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayet merciimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır...

Son toplantımızdan bu yana AK kadrolar olarak milletimize karşı görevimizi yerine getirmek için hepimiz yoğun bir çaba içindeyiz.

Sizler yüce Meclisin çatısı altında, bizler Cumhurbaşkanlığında, belediye başkanlığımız il ve ilçelerinde hep beraber, tam bir adanmışlık ruhuyla Türkiye'nin yolunu ve ufkunu açmak için ter döküyoruz.

16 Ağustos'ta başlayıp 1 Ekim'de biten tatil dönemini de en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ettik.

Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak dolaştık.

'Durmak yok, yola devam' dedik.

Türkiye buluşmalarıyla her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, eleştirilerini not ettik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık"

İZMİR'İ ÇOK SEVİYORMUŞ

AKP Genel Merkezi'ne gelen Tugay, gazetecilerine sorularına tek bir cümle ile yanıt verdi. Tugay, "İzmir'i çok seviyorum" dedi.

Aylardır AKP’ye geçeceği iddia edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün parti rozetini takacak. Tugay’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında AKP Genel Merkezi’nde düzenlenecek Yasama Yılı Açılış Toplantısı öncesi genel merkeze geldiği aktarıldı.

ERDOĞAN ROZETİ TAKACAK

Tugay’ın makam aracıyla otoparka indiği ve buradan konferans salonuna geçtiği belirtildi.

Toplantıda, Erdoğan’ın konuşmasının ardından Tugay’a rozet takacak.

Tugay, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saray’da görüşmüştü. Dün de AKP İzmir Marşı çalınan bir video paylaşmıştı.

ÖZEL'DEN ÇOK SERT TEPKİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün hem grup toplantısında hem de sosyal medyada çok sert sözlerle yüklenmişti.

Grup toplantısında "Hain oğlu hain" diyerek İzmir tepkisi veren Özel, dün X hesabından da şunları söylemişti:

Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e “gavur” diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı. İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor.





