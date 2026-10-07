Tepkiden korkan Cemil Tugay Meclis'e gelemiyor! AKP rozeti genel merkezde takılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken olası rozet töreninin nerede yapılacağına ilişkin yeni bir formülün değerlendirildiği öne sürüldü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP Kongre Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantının ardından Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplanması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, butlan CHP'sinden istifa eden Cemil Tugay'ın AKP'ye katılımının da milletvekilleriyle yapılacak bu toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Tugay'a parti rozetini Erdoğan'ın takması planlanıyor.

"MECLİS'TEKİ TÖREN SEÇENEĞİNDEN VAZGEÇİLDİ"

Tugay'ın AKP'ye katılımının ilk etapta TBMM'de gerçekleştirilen AKP Grup Toplantısı'nda açıklanması ve rozet töreninin de burada yapılması seçeneğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ancak parti yönetiminin, böyle bir törenin Meclis çatısı altında gerçekleştirilmesi halinde muhalefet sıralarından tepki gelebileceği değerlendirmesini yaptığı ileri sürüldü. Bu nedenle rozet töreninin Meclis yerine AKP Genel Merkezi'ne taşınmasının gündeme geldiği iddia edildi.

Tugay'ın partiye katılımının Erdoğan'ın da katılacağı milletvekilleri toplantısında duyurulması ve rozetinin burada takılması üzerinde duruluyor.