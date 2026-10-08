İBB davasında ikinci celsenin 31. günü: Tutuksuz sanıkların savunmaları sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu sanıklar arasında yer aldığı İBB davasının ikinci celsesi 31. gününde devam ediyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün de tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.

Ek iddianameyle tutuksuz sanık sayısı 341'e yükselen dosyada, dünkü duruşmanın tamamlanmasıyla birlikte 315 tutuksuz sanığın savunması alındı. Bu hafta 26 kişinin daha savunma yapması bekleniyor.

Mahkeme Başkanı, ana dosyada firari 8 kişi dışında savunması alınması gereken 7 sanık bulunduğunu, birleşen dosyada ise tutuksuz olarak savunması alınacak 13 kişinin olduğunu açıkladı. Ana dosyada savunması alınması gereken sanıkların gelecek haftaya kadar duruşmaya gelmemesi halinde celse sonunda haklarında yakalama kararı çıkarılabileceğini belirtti.

İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların savunmalarının ise tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından alınması bekleniyor. İmamoğlu'nun savunmasının gelecek hafta başlaması öngörülüyor.

Mahkeme Başkanı ayrıca, ek iddianamede hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı bulunan sanıkların durumunu cuma günü dosya üzerinden değerlendireceklerini açıkladı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celsenin 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor. İki haftalık aranın ardından üçüncü celsenin başlaması bekleniyor.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'deki duruşma salonundan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...