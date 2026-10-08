Son Dakika | Özgür Özel'den AKP'ye Berna Laçin tepkisi! Kadir Mısıroğlu'nun skandal sözlerini hatırlattı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tiyatro Sanatçısı Berna Laçin’in Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, AKP çevrelerinin Laçin’in sözleri üzerinden korku yaymaya çalıştığını söyledi ve Kadir Mısıroğlu’nun “Keşke Yunan kazansaydı” ve Atatürk'e ettiği hakaretleri hatırlattı.

"HERKESİN AKLINA GEÇMİYOR MU O DUYGU?"

Özel, Berna Laçin’in sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Berna Laçin’in pozisyonu için... Son derece üzgünüm. Bir kere şöyle bir şey var arkadaşlar; bir irade var, o iradeye gelip zorla çökülüyor. Herkesin aklından geçmiyor mu 15 Mayıs 1919 günü İzmir’de yaşanan duygu?

Yani İzmir’in başka bir iradesi varken işgal altında... Berna Laçin’in bir sanatçı olarak böyle bir şeyi hatırlaması ve söylemesi, bir sanatçı sorumluluğunda, bir sanatçının söyleyebileceği, her siyasinin de tahammül etmesi gereken bir şey."

Özel, AKP’ye yakın çevrelerde benzer ifadelerin kullanıldığını ancak bunlara tepki gösterilmediğini savundu:

"Kaldı ki dün akşam Akit TV’de aksine, yani öyle bir şey ki; AK Parti’nin İzmir’i almasını Yunan’ın İzmir’in işgaline benzeten AK Parti destekçileri konuşuyor, ona kimse bir şey demiyor."

KADİR MISIROĞLU'NUN HAKARETLERİNİ HATIRLATTI

Özel, açıklamasında Kadir Mısıroğlu’nun geçmişteki sözlerini de hatırlattı. Cumhurbaşkanı ve AKP Gene lBaşkanı Erdoğan’ın Mısıroğlu’nu ziyaret ettiğini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"'Keşke Yunan kazansaydı' diyenin TV'sine gitti Tayyip Erdoğan, başında Kur'an hediye etti, Kur'an okudu. Ölüsüne 5 tane bakan yolladı. Diğer tarafta böyle bir süreçle karşı karşıyayız. 'Atatürk’ün heykellerinin bir gün köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceğiz' diyen adama hiçbir şey yapmayanlar, onu 'hocamız' diye görenler, baş tacı edenler, şimdi Berna Laçin’in 'İzmir ilk kez işgal edilmiyor, korkma' demesinden medet umuyorlar. Onun üzerinden korku yaymaya çalışıyorlar."

"BERNA LAÇİN'İN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Özel, Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesini “siyasi işgal” olarak nitelendirdi. İzmir seçmeninin ilk seçimde yanıt vereceğini söyleyen Özel, Berna Laçin’e destek verdi:

"İzmir dün siyaseten işgal edilmiştir arkadaşlar. Doğruya doğru diyeceğiz. Berna Laçin’in söylediğinden 'Vay efendim öyle miydi böyle miydi...' Dün İzmir’in iradesi gasp edildi, işgal edildi. Bu da İzmir’in yaşadığı ilk işgal değil. İzmir kendi iradesiyle her zaman işgalden kurtulmayı bilmiştir.

İlk seçimlerde de siyasi iradesini işgal edenlere gerekli cevabı verecektir. Berna Laçin’in sonuna kadar arkasındayız, ifade özgürlüğünün arkasındayız. Berna Laçin’in dediği gibi 'korkma!' Berna Hanım da korkmasın ki korkmuyor, kimse korkmasın, kimse bunlardan sinmesin. Kendileri Atatürk’e hakaret edecek, devrime hakaret edecek, kendileri 'Keşke savaşı Yunan kazansaydı' diyecek kadar İzmir’e düşman olacaklar, sonra 'İzmir ilk kez işgal edilmiyor' lafından soruşturma... Ben de aynı ifadeyi aynısıyla tekrar ediyorum"