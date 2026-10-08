Son dakika | Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon iddialarına isim benzerliği yanıtı

Fon skandalı hakkında birbirinden flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün YENİ Partili Ümit Özlale, MKK numaralarını da vererek Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir'in de fon skandalında isimlerinin yer aldığını öne sürdü.

Özlale'nin açıklamasından kısa süre sonra Aile Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı. Göktaş, isim benzerliği olduğunu söyledi.

Bakan Özdemir, Özlale'nin isim karışıklığı ile suçlama yaptığını ifade etti. Özdemir, söz konusu ismin TC numarası ile babasının TC numarasının aynı olmadığını söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE YANIT VERDİ

Bakan Göktaş'ın yanıtı şu şekilde oldu:

Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar, baştan sona YALAN ve İFTİRADIR. Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde TELİN EDİYORUM.

Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda TEK BİR KURUŞ DAHİ İŞLEMİ YOKTUR, kayıtlı hesabı yoktur.

Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM.

"EN UFAK İSPATTA İSTİFA EDECEĞİMİ PEŞİNEN BEYAN EDİYORUZ"

Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.

Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!

ÖZLALE NE DEMİŞTİ?

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Babanız Hasan Özdemir ya da kendisi adına başkası bu fonlarda toplam 830 milyon liralık bir işlem gerçekleştirdi mi?"

TAM LİSTE İSTEDİLER

Özlale, fon vurgununa ilişkin tam listenin Erdoğan’ın masasında olduğunu öne sürdü. Erdoğan’ın kamuoyunun beklediği açıklamayı yapmadığını ifade eden Özlale, hafta başına kadar adım atılmasını istedi.

"ÇOK BÜYÜK MEBLAĞLARLA İŞLEM YAPAN AK PARTİ ÜYELERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Özlale açıklamasının devamında “Eğer hafta başına kadar, pazartesiye kadar Sayın Erdoğan bizle tam sıralı bir listeyi paylaşmazsa eğer, pazartesi gününden itibaren yine, yeniden, belgeli bir şekilde bu sefer çok büyük meblağlarla işlem yapan AK Parti üyelerini de burada sizlerle paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Özlale, Erdoğan'a seslenerek “Kendisi eğer—bizde olan liste kendisinde de var—bu listedeki isimlerle ilgili gereğini yapmazsa biz de YENİ Parti olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BOLAT'A DA 170 MİLYONLUK FON SORUSU

Özlale, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Hedef Yatırım Portföy’deki yatırımlarıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatıp, doğrudan Bakan Bolat’a seslendi:

“Sayın Bolat, Hedef Portföy'de MKK işlem no'su XXXX olan 170 milyon liralık işlem size mi ait?”

“Tekrardan söylüyorum; YENİ Parti olarak elimizde belgesi olmayan hiçbir şeyi açıklamıyoruz, belgenin numarasını size söylüyorum.”