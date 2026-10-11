DEM Parti'den Erdoğan'ın yeniden adaylığına şartlı destek

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman olacak? Blokların adayları kimler olacak tartışmalarının gölgesinde Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın yeniden adaylığının önündeki yasal engeller konuşulmaya devam ediyor.

DEM PARTİ ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI İÇİN DESTEK VERECEK Mİ?

Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Meclis'te 2028 yılında yapılması için seçim kararı alınmasını istedi. DEM Parti'nin ise süreç nedeni ile Erdoğan'a destek verip vermeyeceği tartışılıyor.

DEM Partili Cengiz Çandar Rudaw'a konuştu. "Erdoğan’ın bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olması tartışılıyor. Bunun Parlamentoda bir oylama gerekiyor. Böyle bir konu gündeme geldiğinde DEM Parti Erdoğan’ı destekleyecek mi?" sorusuna yanıt veren Çandar, anayasadaki değişikliklere bakacaklarını söyledi:

"Yani hiç o noktaya geldiği zaman iki şeyin cevabını bulmamız lazım. Bir, Erdoğan aritmetik olarak Dem Parti'ye ihtiyaç duyacak mı? Duymayacaksa sorun yok. O zaman zaten o aritmetikle seçim kararı alınabilir. Ama seçilmesi için Kürt oyuna ihtiyaç duyacak. Yine DEM Parti'ye ihtiyacı var demektir. Aritmetik için de DEM Parti'ye ihtiyaç duyar, seçim için de DEM Parti'ye ihtiyaç duyarsa, Erdoğan'ın en kuvvetle vurguladığı meclise açış konuşmasına bir hafta önce de iki şey çok ön plana çıktı konuşmasına. Bir süreç, “Terörsüz Türkiye” diyor bundan dönüş yok, çok önemsiyor. İki, yeni anayasa diyor. Yeni anayasada bizim için, DEM Parti için 42. ve 66. maddeler, vatandaşlık tanımı, Kürtleri tamamıyla dışlayan ve Kürtlerin eşit vatandaşlığını yok eden bir anlamda vatandaşlık tanımı ve Kürtçeye ana dilde eğitim yani Kürtçe yazması gerekmiyor. Ana dilde eğitimin önünü tıkayan engelleri kaldıran bir anayasa değişikliği sözü verirse dediğim gibi 42. ve 66. maddeler o zaman bakılır duruma."

SÜREÇ KONUSUNDAKİ GÜVENSİZLİKLER

Çandar, kamuoyunda sürece karşı güvensizlik olduğunu, birkaç basit adımla bu sorunun çözülebileceğini söyledi. Bu adımlara örnek olarak Demirtaş'ın cezaevi durumunu hatırlatan Çandar şöyle konuştu:

"Bunların en başında bu süreçten bağımsız olarak şu anda hapishanede bulunmamaları gereken ve en başta da Selahattin Demirtaş ismi geliyor. Selahattin Demirtaş özgür olarak topluma girmedikçe bu sürecin devlet yönünden bakıldığında olumlu bir sona doğru gideceği konusunda kuşkular devam ediyor.

Bir diğeri de kayımlar. En başta da Mardin'de seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk ve ona benzer diğer belediye başkanların bunca zaman geçmiş olmasına rağmen ve en önemlisi Devlet Bahçeli -ki iktidar ortağı sayılıyor bugün ve bir anlamda da bu sürecin güvencesi, emniyet sübabı gibi- defalarca Ahmet Türk ile görüşüyor."