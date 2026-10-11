Özlem Çerçioğlu AKP'ye 12 puan kaybettirdi

“Türkiye’nin Veri Haritası” araştırmasının Eylül raporunda Aydın’daki seçmen tercihlerine ilişkin sonuçlar paylaşıldı. “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlara göre YENİ Parti yüzde 48 ile ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 24 ile ikinci oldu.

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

• YENİ Parti: yüzde 48

• AKP: yüzde 24

• İYİ Parti: yüzde 8

• MHP: yüzde 6,8

• DEM Parti: yüzde 6

• Zafer Partisi: yüzde 2,8

• CHP: yüzde 2

• Diğerleri: yüzde 2,4

Anketin paylaşılan sonuçlarına göre milletvekili dağılımı simülasyonunda YENİ Parti’nin 5, AKP’nin 2, İYİ Parti’nin ise 1 milletvekili çıkarabileceği öngörüldü.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AKP'YE YARAMADI: 1 MİLLETVEKİLİ EKSİLEBİLİR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 50,52 oyla belediye başkanı seçilmişti. AKP adayı Mustafa Savaş ise yüzde 36,72 oy almıştı.

2023 genel seçimlerinde Aydın’da AKP yüzde 28,71, MHP ise yüzde 8,65 oy oranına ulaşmıştı. Aynı seçimde CHP yüzde 35,59, İYİ Parti ise yüzde 12,95 oy almıştı.

Eylül raporunda AKP için ölçülen yüzde 24’lük oran, partinin 2024 yerel seçimlerindeki yüzde 36,72’lik oy oranının yaklaşık 12,7 puan altında kaldı. 2023 genel seçimlerindeki yüzde 28,71’lik oranla karşılaştırıldığında ise düşüş yaklaşık 4,7 puan oldu. Aydın'da 3 milletvekili çıkaran AKP'nin bu oy oranıyla 1 milletvekilini YENİ Parti'ye kaptırması bekleniyor.

Verilerdeki düşüşün Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından yaşanması da dikkat çekti.