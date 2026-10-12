Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde üretilen katkısız kuru kaymak, sofralara ulaşıyor. Bağ çubuğu ve samanla yakılan tandırlarda kaynatılan süt, zorlu kurutma aşamalarının ardından lezzete dönüşüyor.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kaymaklı beldesi , coğrafi işaret tesciliyle korunan bu kadim lezzete adını veriyor .
Yöre halkının 'doğal gofret' olarak nitelendirdiği geleneksel ürün, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen katkısız sütten üretiliyor.
Asırlık üretim mesaisi, bağ çubukları ve samanla tutuşturulan geleneksel yer tandırlarının kor haline gelmesiyle başlıyor .
Geniş kazanlara doldurulan taze inek sütü , tandır ateşinde uzun süre kaynatılarak pişme kıvamına ulaştırılıyor .
Pişen sıcak süt, tandırın üstündeki yayvan tepsilere kepçelerle yüksekten dökülerek yoğun bir köpük tabakası oluşturuluyor.
Köpürtülen süt dolu tepsiler, kor halindeki tandırda yaklaşık 6 saat boyunca dinlendirilerek pişmeye bırakılıyor.
Ağır ateşteki sütün suyu zamanla buharlaşırken tepsi yüzeyinde gözenekli ve kalın bir kaymak tabakası bağlanıyor.
Tepsi kenarlarından bıçakla kesilen bu sert tabaka, ince bir oklava yardımıyla ortadan ikiye katlanarak kaldırılıyor.
Yarım ay formuna getirilen taze kaymak tabakaları, fazla nemin süzülmesi için özel delikli kalburlara özenle seriliyor .
Güneş görmeyen serin ve havadar odalarda bekletilen ürünler, günlerce kuruyarak gevrek ve hafif bir yapı kazanıyor .
İnce dilimlere ayrılarak üzerine bal veya koyu şeker şerbeti dökülen bu özel tat, sofralarda büyük beğeni topluyor .
(AA)