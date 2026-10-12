Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kaymaklı beldesinde üretilen katkısız kuru kaymak, sofralara ulaşıyor. Bağ çubuğu ve samanla yakılan tandırlarda kaynatılan süt, zorlu kurutma aşamalarının ardından lezzete dönüşüyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 1
1 11

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kaymaklı beldesi , coğrafi işaret tesciliyle korunan bu kadim lezzete adını veriyor .

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 2
2 11

Yöre halkının 'doğal gofret' olarak nitelendirdiği geleneksel ürün, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen katkısız sütten üretiliyor.

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 3
3 11

Asırlık üretim mesaisi, bağ çubukları ve samanla tutuşturulan geleneksel yer tandırlarının kor haline gelmesiyle başlıyor .

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 4
4 11

Geniş kazanlara doldurulan taze inek sütü , tandır ateşinde uzun süre kaynatılarak pişme kıvamına ulaştırılıyor .

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 5
5 11

Pişen sıcak süt, tandırın üstündeki yayvan tepsilere kepçelerle yüksekten dökülerek yoğun bir köpük tabakası oluşturuluyor.

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 6
6 11

Köpürtülen süt dolu tepsiler, kor halindeki tandırda yaklaşık 6 saat boyunca dinlendirilerek pişmeye bırakılıyor.

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 7
7 11

Ağır ateşteki sütün suyu zamanla buharlaşırken tepsi yüzeyinde gözenekli ve kalın bir kaymak tabakası bağlanıyor.

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 8
8 11

Tepsi kenarlarından bıçakla kesilen bu sert tabaka, ince bir oklava yardımıyla ortadan ikiye katlanarak kaldırılıyor.

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 9
9 11

Yarım ay formuna getirilen taze kaymak tabakaları, fazla nemin süzülmesi için özel delikli kalburlara özenle seriliyor .

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 10
10 11

Güneş görmeyen serin ve havadar odalarda bekletilen ürünler, günlerce kuruyarak gevrek ve hafif bir yapı kazanıyor .

Nevşehir'in tescilli lezzeti binbir zahmetle üretiliyor: Belde adını bu yemekten alıyor - Fotoğraf: 11
11 11

İnce dilimlere ayrılarak üzerine bal veya koyu şeker şerbeti dökülen bu özel tat, sofralarda büyük beğeni topluyor .
(AA)

Nevşehir Yemek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro