Arda Turan adını Milli takımdan çıkardı
A Milli takım teknik direktörleri arasında gösterilen Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Vincenzo Montella'nın ardından Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan ve Fatih Terim hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Çilingiroğlu, ayrıca Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısındaki performansı ve sarı-kırmızılı futbolcularla ilgili görüşlerini paylaştı.
"ARDA TURAN MİLLİ TAKIMA GELİRSE KENDİNE YAZIK EDER"
Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerinde doğru adımlarla ilerlediğini belirten Çilingiroğlu, genç teknik adamın şu aşamada Milli Takım görevini kabul etmemesi gerektiğini savundu.
Çilingiroğlu, "Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Arda Turan teknik adamlıktaki hedeflerini bırakıp Milli Takım'a gelirse kendine yazık eder. Fatih Terim ve Aykut Kocaman gibi isimlerin kaybedeceği bir şey yok. Onlar olabilir" ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN İLK 11 BAŞLASA MAÇ ERKEN BİTERDİ"
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Çilingiroğlu, Victor Osimhen'in etkisine dikkat çekti.
Deneyimli yorumcu, "Victor Osimhen, Kasımpaşa maçına ilk 11 başlasaydı ilk yarıda skor 3-0 olurdu" dedi.
SAVUNMAYA SERT ELEŞTİRİ
Galatasaray savunmasının yeterli seviyede olmadığını söyleyen Çilingiroğlu, özellikle Abdülkerim Bardakcı'nın performansını eleştirdi.
Çilingiroğlu, "Emre Belözoğlu konuşana kadar o defansını düzeltsin önce. Galatasaray'ın defansı da çok kötü. Abdülkerim 100 metreyi 15 saniyede koşamaz" şeklinde konuştu.
LEAO'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Rafael Leao'nun performansını da değerlendiren Kaya Çilingiroğlu, Portekizli yıldızın beklentilerin uzağında kaldığını söyledi.
Çilingiroğlu, "Leao hiç iyi değil. Bu kadar mı etkisiz olur? Dar alanda iş yapamıyor, pozisyonu bitiremiyor" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ TRANSFERLER DENİZ GÜL VE BATRAKOV"
Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hamlelerini de değerlendiren Çilingiroğlu, geleceğe yatırım olarak gördüğü iki ismi öne çıkardı.
"Bence Galatasaray'ın en iyi transferleri Deniz Gül ve Batrakov. Belki bugün çok büyük katkı veremeyebilirler ama gelecek yıllarda çok adlarından söz ettirecekler" diyen Çilingiroğlu, özellikle Batrakov'un pas kalitesine dikkat çekti.
"OKAN BURUK'UN OYUNCULARLA İLİŞKİSİ ÇOK İYİ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da olumlu ifadeler kullanan Çilingiroğlu, "Okan Buruk'un oyuncularla ilişkisi çok iyi. Bu iki oyuncu fark yaratır" sözleriyle Deniz Gül ve Batrakov'un gelişiminde teknik heyetin önemli payı olacağını belirtti.