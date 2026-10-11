Arda Turan adını Milli takımdan çıkardı

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"EN İYİ TRANSFERLER DENİZ GÜL VE BATRAKOV"

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki hamlelerini de değerlendiren Çilingiroğlu, geleceğe yatırım olarak gördüğü iki ismi öne çıkardı.

"Bence Galatasaray'ın en iyi transferleri Deniz Gül ve Batrakov. Belki bugün çok büyük katkı veremeyebilirler ama gelecek yıllarda çok adlarından söz ettirecekler" diyen Çilingiroğlu, özellikle Batrakov'un pas kalitesine dikkat çekti.