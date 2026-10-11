Sinan Engin dayanamadı: Çaycı bile daha faydalı
Sinan Engin Galatasaray maçı sonrası dayanamadı ve yıldız oyuncuyu eleştirdi: Çaycı bile daha faydalı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa galibiyetini değerlendiren spor yorumcusu Sinan Engin, sarı-kırmızılı takımın bazı transferlerini sert sözlerle eleştirdi. Engin, özellikle Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'un beklentilerin çok altında kaldığını savundu.
"OSIMHEN'İN VARLIĞI BİLE YETİYOR"
Victor Osimhen'in takım üzerindeki etkisine dikkat çeken Engin, Nijeryalı yıldızın sahadaki varlığının bile rakipleri etkilediğini söyledi.
Engin, "Kasımpaşa 1 kişi fazla oynadıktan sonra risk aldı ve orta sahayı boşalttı. Osimhen'in sahada olması bile rakibi psikolojik olarak etkiliyor. Takım arkadaşlarına ise güç veriyor" ifadelerini kullandı.
"ÇEKİRDEK KADAR KATKILARI YOK"
Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'u hedef alan Sinan Engin, iki oyuncunun şu ana kadar takıma beklenen katkıyı veremediğini dile getirdi.
Engin, "Batrakov ve Leao'ya Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Çekirdek kadar katkıları yok. Bu ikisi çıktı, takım daha derli toplu oynamaya başladı" dedi.
"LEAO FUTBOLU BIRAKMAYA GELMİŞ GİBİ"
Portekizli yıldız Rafael Leao'nun performansını ağır sözlerle eleştiren Engin, yüksek maliyetli bir transferden çok daha fazlasının beklendiğini söyledi.
"Leao sanki futbolu bırakmaya gelmiş gibi oynuyor. 40 milyon euro bonservis verdiğin, 15 milyon euro maaş verdiğin adam maça imza atar. Fena oynamaz diyemezsin. Çünkü daha fazlasını beklersin" ifadelerini kullanan Engin, yıldız futbolcunun performansından memnun olmadığını belirtti.
"ÇAYCI BİLE DAHA FAYDALI"
Sinan Engin'in en dikkat çeken sözleri ise Leao ve Batrakov için yaptığı kıyaslama oldu.
Engin, "Galatasaray'ın cebinden, kasasından çıkan rakamlar bunlar. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki çaycı bile takıma daha faydalı. En azından futbolcular çay içiyor, rahatlıyor. Bunlar takım arkadaşlarına servis bile yapamıyor" diyerek eleştirilerinin dozunu artırdı.
"YANLIŞ BÖLGELERE TRANSFER YAPILDI"
Galatasaray'ın transfer politikasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Engin, önceliğin farklı mevkilere verilmesi gerektiğini savundu.
Deneyimli yorumcu, "Galatasaray, Osimhen'in alternatifi bir oyuncu alacaktı. Deniz iyi ama yeterli değil. Stopere alternatif ve orta sahaya daha dinamik oyuncu alınmalıydı. Yönetim belli ki panik yapmış" değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFERLER TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR
Yeni sezon öncesi büyük beklentilerle kadroya katılan bazı isimlerin performansı, Galatasaray camiasında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle yüksek maliyetli transferlerin sahadaki katkısı, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki en önemli konular arasında yer alıyor.