Sinan Engin dayanamadı: Çaycı bile daha faydalı

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"ÇAYCI BİLE DAHA FAYDALI"

Sinan Engin'in en dikkat çeken sözleri ise Leao ve Batrakov için yaptığı kıyaslama oldu.

Engin, "Galatasaray'ın cebinden, kasasından çıkan rakamlar bunlar. Kemerburgaz Tesisleri'ndeki çaycı bile takıma daha faydalı. En azından futbolcular çay içiyor, rahatlıyor. Bunlar takım arkadaşlarına servis bile yapamıyor" diyerek eleştirilerinin dozunu artırdı.