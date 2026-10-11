72 yıllık kulüp resmen satılıyor: Anlaşmaya varıldı

Mali ve idari olarak oldukça zor günler geçiren TFF 3. Lig 3. Grup Adanaspor satılıyor. Bir süredir kulübün sahibi Ergin Göleli ile iş adamı Uğur Özdemir arasında devam eden pazarlıklarda sona gelindi.

İMZALAR ATILIYOR

Taraflar arasındaki resmi imzalar 12 Ekim Pazartesi günü Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleşecek törenle atılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek imza töreni saat 16.00'da başlayacak.

Ergin Göleli

"ŞİMDİ KIRGINLIKLARI GERİDE BIRAKMA ZAMANI"

Kulübün devredilmesine dair bir açıklama yapan taraftar grubu Turbeyler "Şimdi kırgınlıkları bir kenara bırakma, omuz omuza verme ve Adanaspor'umuz için yeniden ayağa kalkma zamanıdır. Bu yeni dönemin kulübümüze, şehrimize ve büyük Adanaspor camiasına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

PUAN ALAMADILAR

Ligde geride kalan ilk 6 haftada büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Adanaspor henüz puan alamadı. Turuncu-beyazlılar 0 puanla 17. sırada yer alıyor.