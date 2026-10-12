Dünyayı yerinden oynatan 10 büyük deprem: En güçlüsü hangisiydi?

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Tarihin En Büyük Sismik Kırılmaları

9 Ekim 2026'da Panama'yı sarsan ve farklı kurumlarca 7,6 ile 8,0 büyüklüğü arasında ölçülen deprem, Pasifik genelinde tahliyelere ve tsunami uyarılarına yol açarak gözleri bir kez daha gezegenin devasa sismik hareketlerine çevirdi. Panama'da yaşanan sarsıntı büyük bir yıkıcı potansiyele sahip olsa da, sismoloji tarihine bakıldığında Dünya’nın çok daha muazzam felaketler yaşadığı görülüyor.

1900 yılından bu yana aletsel olarak kaydedilen ölçümlere göre, gezegenimizde meydana gelen en güçlü depremler Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki dalma (subdüksiyon) zonlarında yoğunlaşmıştır. Büyüklük ölçeğindeki her bir birim artışın açığa çıkan enerjiyi yaklaşık 32 kat artırdığı düşünüldüğünde, bu devasa sarsıntıların etkisi çok daha iyi anlaşılmaktadır. İşte Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre tarihte kaydedilen en güçlü 10 deprem: