Dünyayı yerinden oynatan 10 büyük deprem: En güçlüsü hangisiydi?
Panama'daki son sarsıntı gözleri yeniden gezegenin dev kırılmalarına çevirdi. Büyüklükteki her 1 birim artışın açığa çıkan enerjiyi 32 kat artırdığı Dünya üzerinde, 1900 yılından bu yana kaydedilmiş en güçlü 10 deprem:
Tarihin En Büyük Sismik Kırılmaları
9 Ekim 2026'da Panama'yı sarsan ve farklı kurumlarca 7,6 ile 8,0 büyüklüğü arasında ölçülen deprem, Pasifik genelinde tahliyelere ve tsunami uyarılarına yol açarak gözleri bir kez daha gezegenin devasa sismik hareketlerine çevirdi. Panama'da yaşanan sarsıntı büyük bir yıkıcı potansiyele sahip olsa da, sismoloji tarihine bakıldığında Dünya’nın çok daha muazzam felaketler yaşadığı görülüyor.
1900 yılından bu yana aletsel olarak kaydedilen ölçümlere göre, gezegenimizde meydana gelen en güçlü depremler Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki dalma (subdüksiyon) zonlarında yoğunlaşmıştır. Büyüklük ölçeğindeki her bir birim artışın açığa çıkan enerjiyi yaklaşık 32 kat artırdığı düşünüldüğünde, bu devasa sarsıntıların etkisi çok daha iyi anlaşılmaktadır. İşte Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre tarihte kaydedilen en güçlü 10 deprem:
1.Valdivia Depremi, Şili (1960) – Büyüklük: 9,5
22 Mayıs 1960'ta Şili'nin güneyinde meydana gelen bu felaket, aletsel olarak kaydedilen en güçlü deprem olma unvanını koruyor. Valdivia bölgesini merkez alan 9,5 büyüklüğündeki sarsıntı, Pasifik Okyanusu'nu aşarak Hawaii, Japonya ve Filipinler'e kadar ulaşan dev tsunamileri tetikledi. Yaklaşık 1.655 kişinin hayatını kaybettiği felakette iki milyona yakın insan evsiz kaldı.
2. Büyük Alaska Depremi, ABD (1964) – Büyüklük: 9,2
27 Mart 1964'te Alaska'nın Prince William Sound bölgesini sarsan 9,2 büyüklüğündeki "Kutsal Cuma Depremi", Kuzey Amerika tarihinde kaydedilmiş en büyük depremdir. Şiddetli yer hareketleri, devasa toprak kaymaları ve tsunamiler üreten bu felaket, bölgede ağır yıkıma yol açarak yaklaşık 130 kişinin ölümüne neden oldu.
3.Sumatra-Andaman Depremi, Endonezya (2004) – Büyüklük: 9,1
26 Aralık 2004'te Sumatra adasının batı kıyısı açıklarında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem, modern tarihin en ölümcül tsunamilerinden birini başlattı. Dalgalar Hint Okyanusu'nu geçerek Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland kıyılarını vururken 280.000'den fazla insanın ölümüne, 1,1 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açtı.
4.Tōhoku Depremi, Japonya (2011) – Büyüklük: 9,1
11 Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarında gerçekleşen 9,1 büyüklüğündeki deprem, kıyı şehirlerini sular altında bırakan devasa bir tsunamiyi tetikledi. 15.000'den fazla can kaybına yol açan felaket, tsunami dalgalarının soğutma sistemlerini devre dışı bırakması sonucu Fukuşima Daiichi nükleer santral kazasına neden olarak küresel çapta bir etki yarattı.
5. Kamçatka Depremi, Rusya (1952) – Büyüklük: 9,0
4 Kasım 1952'de Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem, sismoloji tarihinde aletsel olarak kaydedilen ilk 9 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Depremin oluşturduğu tsunamiler Pasifik Okyanusu'nu katlederek Hawaii Adaları'na kadar ulaştı
6. Kamçatka Depremi, Rusya (2025) – Büyüklük: 8,8
29 Temmuz 2025'te Kamçatka bölgesini bir kez daha vuran 8,8 büyüklüğündeki bu dev deprem, bölgede güncellenen sıralamada 6. sıraya yerleşti. Ana şoktan günler önce yaşanan 7,4 büyüklüğündeki öncü sarsıntılarla dikkat çeken olay, Pasifik genelinde tsunami uyarılarının verilmesine neden oldu
7. Maule Depremi, Şili (2010) – Büyüklük: 8,8
27 FEBRUAR (27 Şubat) 2010 tarihinde Şili'nin güney-orta kesimindeki Biobío kıyılarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki sarsıntı, Latin Amerika tarihindeki en yıkıcı olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Deprem ve ardından gelen tsunami 523 kişinin hayatını kaybetmesine ve 370.000'den fazla evin yıkılmasına yol açtı.
Ekvador-Kolombiya Depremi (1906) – Büyüklük: 8,8
31 Ocak 1906'da Ekvador kıyısı ile Kolombiya sınırı yakınında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik kıyı şeridini büyük bir tsunami ile vurdu. Oluşan dev dalgalar ABD'nin batı kıyılarına kadar ulaşırken, bölgede yaklaşık 1.500 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu
Rat Adaları Depremi, Alaska (1965) – Büyüklük: 8,7
4 Şubat 1965'te Aleut Takımadaları'na bağlı Rat Adaları'nda gerçekleşen 8,7 büyüklüğündeki bu deprem, Pasifik ve Kuzey Amerika plakalarının yoğun etkileşim bölgesinde kırıldı. Deprem neticesinde kıyılarda yaklaşık 10,7 metre (35 fit) yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları gözlemlendi.
10. Assam-Tibet Depremi, Hindistan/Çin (1950) – Büyüklük: 8,6
15 Ağustos 1950'de Hindistan ile Tibet arasındaki sınır bölgesinde meydana gelen 8,6 büyüklüğündeki sarsıntı, karada gerçekleşen en büyük depremlerden biridir. Şiddetli toprak kaymalarına, nehir yataklarının değişmesine ve geniş çaplı yarılmalara yol açan depremde yaklaşık 780 kişi hayatını kaybetti.