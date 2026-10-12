Acun Ilıcalı 5 dakikada 250 milyon kazandı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in ardından Premier Lig'de de dikkatleri üzerine çekti. İlk 7 haftada 9 puan toplayan turuncu-siyahlılar, 8. sırada yer aldı.

"KISKANDIĞIM TEK KİŞİ"

Acun Ilıcalı'nın başarısını değerlendiren Sinan Engin çarpıcı açıklamalarda bulundu. tv100'e konuşan Engin, “Hayatta kıskandığım tek kişi” ifadelerini kullandı.

"HAYATTA SATMAZ"

Kulübün ekonomik potansiyeline dikkat çeken Sinan Engin, “Acun Hull City'yi hayatta satmaz, ben de olsam ben de satmam” diye konuştu.

"5 DAKİKADA 250 MİLYON POUND KAZANDI"

Premier Lig'e yükselme bonusunu hatırlatan Sinan Engin, “Hull City ile 5 dakikada 250 milyon pound (295.5 milyon euro) kazandı. Büyük bir iş insanı senede 250 milyon pound kazanabiliyor mudur? Hayır” dedi.