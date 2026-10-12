76 yaşındaki Nihat Özdemir birinci oldu: Uzun boylu genç sevgili hiç kaptırmadı!

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Ancak izdivaç olmadı, olacak gibi de gözükmüyor. Ama Nihat Bey, Nursel Hanım ile aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Hatta, Gala Modern'e bile, koluna Nursel Hanım'ı takıp gitti. 600 kişinin olduğu galaya bile Nursel Hanım ile gittiğine göre Nihat Özdemir, ilişkisini kendince resmileştirmiş!" ifadelerini kullanmıştı.

Nihat Özdemir'den yaklaşık 25 yaş küçük olan Nursel Çökelek, turnuvada katıldığı kategorilerde birinciliği hiç kaptırmadı. Nihat Özdemir-Nursel Çökelek ikilisi Zafer Turnuvası'na damgasını bastı.