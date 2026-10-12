76 yaşındaki Nihat Özdemir birinci oldu: Uzun boylu genç sevgili hiç kaptırmadı!
İş adamı ve TFF'nin eski başkanı 76 yaşındaki Nihat Özdemir, golfteki hünerlerini yine gösterdi. Birinci oldu. Uzun boylu genç sevgili de kaptırmadı!
Nihat Özdemir iş adamı. Aynı zamanda spor dünyasının da tanınan ismi. Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda da bir dönem başkan olarak çalıştı.
Nihat Özdemir, aynı zamanda iddialı bir golf oyuncusu. Bu yaşına rağmen başarısıyla adından söz ettiriyor. 76 yaşındaki Nihat Özdemir birinci oldu: Uzun boylu genç sevgili de kaptırmadı!
Türkiye Golf Federasyonu ve Azerbaycan Golf Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen Zafer Turnuvası 2026, 9-11 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul’da yer alan Kemer Golf Kulübü’nde oynandı. Nihat Özdemir yine hünerlerini gösterdi.
Turnuvada, Türkiye’den 45, Azerbaycan’dan 17 olmak üzere iki günde toplamda 62 golfçü sahaya çıktı. Oynanan final raundunun ardından Gross kategorisinde Türkiye takımından Hasan Akçakayalıoğlu toplamda 59 stableford gross puanla turnuvanın en iyi skorunu yaparak şampiyon oldu. Türkiye takımından Mustafa Özgür Özdemir 57 stableford gross puanla ikinci, Şehmus Işık 56 stableford gross puanla üçüncü sırada yer aldı.
A kategorisinde Türkiye takımından Eren Sarıateş 72 net skorla birinci, Erhan Kamışlı 72 net skorla ikinci, Mustafa Özgür Özdemir 67 net skorla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı. B kategorisinde Türkiye takımından Raşit Müftüoğlu 69 stableford puanla birinci sırada, Altuğ Bayram 67 stableford puanla ikinci, Kıvanç Oktay 65 stableford puanla üçüncü olarak turnuvayı bitirdi.
Nihat Özdemir, kategorisinde 86 stableford puanla birinci sırada yer alırken, Celalettin Aslan 74 stableford puanla ikinci, Erdoğan Demirören 71 stableford puanla üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde Türkiye takımından Nursel Çökelek 66 net skorla birinci sırada, Meliha Serra Tokar 66 net skorla ikinci, Azerbaycan takımından Gülnera Asedova 61 net skorla üçüncü sırada yer aldı.
Kadınlar Gross kategorisinde Türkiye takımından Nursel Çökelek 45 gross stableford puanla birinci, Meliha Serra Tokar 28 gross stableford puanla ikinci, Gülay Dora 22 gross stableford puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.
Erkekler Longest Drive ödülünün sahibi Türkiye takımından Zafer Türkoğlu olurken, Kadınlar Longest Drive ödülünü Türkiye takımından Nursel Çökelek aldı. Nearest to Pin Erkek ödülü Türkiye takımından Turgay Akbal'a, Nearest to Pin Kadın ödülü ise Nursel Çökelek'e verildi.
Turnuvada Nihat Özdemir'in başarısı kadar Nursel Çökelek'in birincilikleri de dikkat çekti. Nihat Özdemir daha önce katıldığı bir davette sevgilisi Nursel Çökelek'le birlikte ilk kez poz vermişti.
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt, "Evlilik yok aşk devam" başlıklı yazısında "'En Zengin 100 Türk' listesinde 16. sırada olan ünlü iş insanı Nihat Özdemir'in, Nursel Çökelek ile aşk yaşadığını, geçen yıl tüm Türkiye benden öğrenmişti. Nihat Bey, Nursel Hanım'ı çocuklarıyla da tanıştırdığı için sosyetede evlenecekleri konuşuluyordu.
Ancak izdivaç olmadı, olacak gibi de gözükmüyor. Ama Nihat Bey, Nursel Hanım ile aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Hatta, Gala Modern'e bile, koluna Nursel Hanım'ı takıp gitti. 600 kişinin olduğu galaya bile Nursel Hanım ile gittiğine göre Nihat Özdemir, ilişkisini kendince resmileştirmiş!" ifadelerini kullanmıştı.
Nihat Özdemir'den yaklaşık 25 yaş küçük olan Nursel Çökelek, turnuvada katıldığı kategorilerde birinciliği hiç kaptırmadı. Nihat Özdemir-Nursel Çökelek ikilisi Zafer Turnuvası'na damgasını bastı.