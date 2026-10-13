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Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler

Rıdvan Dilmen, Süper Lig hakkında değerlendirmede bulunurken, milli takımın yeni hocasını açıkladı. Dilmen, "Londra'da görüşmüşler" dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 1
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Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'le ilgili değerlendiremede bulunurken, milli takımın yeni hocasıyla ilgili de konuştu. Dilmen, "Londra'da görüşmüşler" dedi. Dilmen, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 2
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"Milli maç takvimi kulüpler üzerinde etkili oluyor. Üç haftalık ara takımların oyun ritmini bozuyor. Özellikle 26 Ekim'e kadar uzanan yoğun maç takvimi teknik direktörler için belirleyici olacak."

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 3
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“Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu söylüyorum. Yine söylüyorum. Ben sezon sonuna kadar bu işin içinde olacağını düşünüyorum.”

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 4
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"İsmail Kartal göreve geldiği dönemlerde genellikle zor koşullarla karşılaşıyor. Ancak kendi oyun anlayışını takıma yerleştirmeye başladı. İdeal 11'ini büyük ölçüde belirledi."

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 5
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"Aziz Yıldırım bazı oyuncuları teknik direktörün tercihinden bağımsız olarak transfer etti. Bu da İsmail Kartal'ın çalışma koşullarını zorlaştırdı. İsmail Kartal'ın buna rağmen son haftalarda performansını beğeniyorum."

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 6
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“Fenerbahçe uzun zamandır atanın ve tutanın bir arada olduğu bir takım olmamıştı. Şimdi hem santrforun iyi hem kalecin iyi. İsmail Kartal'ın önündeki en önemli sınav yoğun fikstürde rotasyonu doğru kullanmak."

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 7
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"Beşiktaş Kocaelispor'u yendi ama sezonun en düşük tempolu maçını oynadı. Kötü oynamaya hakkı vardır bazı takımların. Kötü oynayarak kazanmak da önemlidir. O yüzden Beşiktaş'ın değerli galibiyetlerinden biridir.”

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 8
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“Beşiktaş devre arasına birinci, ikinci ve üçüncüyle puan farkı olmadan girerse üç veya dört oyuncu alacağını düşünüyorum. Almalı da.”

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 9
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"Galatasaray açısından Barcelona maçında bir puan iyidir. Kazanırsa büyük olay olur. Zorlu bir takvime girdiler. Okan Buruk'un oyuncu rotasyonunu doğru yönetmesi gerekiyor.”

Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler - Fotoğraf: 10
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"Milli takımda Vincenzo Montella'dan sonra Arda Turan'ın gelme ihtimali çok yüksek. Büyük ihtimalle Londra'da Arda Turan'la görüşmüşler. Yarın federasyon yetkilileri Londra'da Arda Turan'la buluşup işi tamamlayacaklar. Bilmiyorum, hayırlısı olur inşallah. Tabi burada Shakhtar Donetsk'in tutumu da belirleyici olacak."

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