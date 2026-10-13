Rıdvan Dilmen milli takımın yeni hocasını açıkladı: Londra'da görüşmüşler
Rıdvan Dilmen, Süper Lig hakkında değerlendirmede bulunurken, milli takımın yeni hocasını açıkladı. Dilmen, "Londra'da görüşmüşler" dedi.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'le ilgili değerlendiremede bulunurken, milli takımın yeni hocasıyla ilgili de konuştu. Dilmen, "Londra'da görüşmüşler" dedi. Dilmen, katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:
"Milli maç takvimi kulüpler üzerinde etkili oluyor. Üç haftalık ara takımların oyun ritmini bozuyor. Özellikle 26 Ekim'e kadar uzanan yoğun maç takvimi teknik direktörler için belirleyici olacak."
“Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu söylüyorum. Yine söylüyorum. Ben sezon sonuna kadar bu işin içinde olacağını düşünüyorum.”
"İsmail Kartal göreve geldiği dönemlerde genellikle zor koşullarla karşılaşıyor. Ancak kendi oyun anlayışını takıma yerleştirmeye başladı. İdeal 11'ini büyük ölçüde belirledi."
"Aziz Yıldırım bazı oyuncuları teknik direktörün tercihinden bağımsız olarak transfer etti. Bu da İsmail Kartal'ın çalışma koşullarını zorlaştırdı. İsmail Kartal'ın buna rağmen son haftalarda performansını beğeniyorum."
“Fenerbahçe uzun zamandır atanın ve tutanın bir arada olduğu bir takım olmamıştı. Şimdi hem santrforun iyi hem kalecin iyi. İsmail Kartal'ın önündeki en önemli sınav yoğun fikstürde rotasyonu doğru kullanmak."
"Beşiktaş Kocaelispor'u yendi ama sezonun en düşük tempolu maçını oynadı. Kötü oynamaya hakkı vardır bazı takımların. Kötü oynayarak kazanmak da önemlidir. O yüzden Beşiktaş'ın değerli galibiyetlerinden biridir.”
“Beşiktaş devre arasına birinci, ikinci ve üçüncüyle puan farkı olmadan girerse üç veya dört oyuncu alacağını düşünüyorum. Almalı da.”
"Galatasaray açısından Barcelona maçında bir puan iyidir. Kazanırsa büyük olay olur. Zorlu bir takvime girdiler. Okan Buruk'un oyuncu rotasyonunu doğru yönetmesi gerekiyor.”
"Milli takımda Vincenzo Montella'dan sonra Arda Turan'ın gelme ihtimali çok yüksek. Büyük ihtimalle Londra'da Arda Turan'la görüşmüşler. Yarın federasyon yetkilileri Londra'da Arda Turan'la buluşup işi tamamlayacaklar. Bilmiyorum, hayırlısı olur inşallah. Tabi burada Shakhtar Donetsk'in tutumu da belirleyici olacak."