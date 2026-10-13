Galatasaray Barcelona maçına 7 gollü skor tahmini
Eski Milli futbolcu Nihat Kahveci Galatasaray Barcelona maçı için tahminde bulunurken 7 gol değerlendirmesi dikkat çekti.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu
Kahveci, İspanyol devinin dünyanın en formda takımlarından biri olduğunu belirtirken, sarı-kırmızılıların da fırsatlar bulabileceğini söyledi.
"BARCELONA ŞU ANDA DÜNYANIN EN İYİSİ"
Barcelona'nın mevcut form grafiğine dikkat çeken Kahveci, Katalan ekibinin hücum gücüne vurgu yaptı.
Kahveci, "Barcelona şu an dünyanın en iyi futbol oynayan takımı. Raphinha yok ama olmasa ne olacak diyebiliyoruz. İnanılmaz formdalar. Bizim ülkemize çok yenilmez denilen takımlar geldi, bazıları da yenildi. Geçen sene Liverpool'u yendik. Bırakın da biraz umutlanalım" dedi.
"İLK GOL MAÇIN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR"
Karşılaşmadaki en kritik noktanın ilk gol olacağını belirten deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın geriye düşmesi halinde işinin zorlaşacağını ifade etti.
Kahveci, "Bence mühim olan ilk golü kimin atacağı önemli. Galatasaray golü yiyip alan verirse kötü olur. Golü atıp boş alanlar bulursa Osimhen'le değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.
"BARCELONA GOL YEMEYECEK BİR TAKIM DEĞİL"
Barcelona'nın hücumda etkili olmasına rağmen savunmada zaman zaman açıklar verdiğini söyleyen Kahveci, Galatasaray'ın doğru oyunla pozisyon bulabileceğini savundu.
"Defansını biraz orta sahada tutuyorlar. Gol yemeyecek bir takım değil. İspanya Milli Takımı bir gol yiyerek Dünya Kupası'nı kazandı ama Barcelona öyle değil. Risk alıyor" diyen Kahveci, sarı-kırmızılıların hücum fırsatları yakalayabileceğini belirtti.
"7 GOL TAHMİNİ"
Galatasaray'ın doğru oyun planıyla rakip kalede tehlike yaratabileceğini ifade eden Kahveci, Barcelona'nın bazı maçlarda savunmada sorun yaşayabildiğini söyledi.
Kahveci, "Akıllı olursa Galatasaray karşı karşıya pozisyonlara girebilir. Bak mesela Levante'den 2 gol yiyor ama 4-5 atabiliyor. Racing'den 2 yiyor ama 7 tane de atıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
GÖZLER DEV MAÇTA
Şampiyonlar Ligi'nin en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olmaya aday mücadelede Galatasaray, taraftarı önünde sürpriz sonuç arayacak. Sarı-kırmızılılarda özellikle Victor Osimhen'in performansı merakla beklenirken, Barcelona'nın yüksek tempolu hücum oyunu karşısında uygulanacak taktik de maçın kaderini belirleyecek.