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Kahveci, "Barcelona şu an dünyanın en iyi futbol oynayan takımı. Raphinha yok ama olmasa ne olacak diyebiliyoruz. İnanılmaz formdalar. Bizim ülkemize çok yenilmez denilen takımlar geldi, bazıları da yenildi. Geçen sene Liverpool'u yendik. Bırakın da biraz umutlanalım" dedi.