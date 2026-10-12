Acun Ilıcalı TFF 1. Lig ekibiyle resmen anlaştı: İmzalar atıldı

5 9

1 MİLYON 50 BİN STERLİNLİK GELİR

Ali Çamlı'nın verdiği bilgilere göre Kayserispor, genç file bekçisinin transferinden 1 milyon 50 bin sterlin bonservis geliri elde edecek. Ayrıca Anadolu ekibi, futbolcunun gelecekteki satışından yüzde 15 pay alma hakkını da koruyacak.