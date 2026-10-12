Acun Ilıcalı TFF 1. Lig ekibiyle resmen anlaştı: İmzalar atıldı
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı TFF 1. Lig ekibiyle anlatı. İmzalar atıldı.
Premier Lig'de dikkat çeken Hull City'den flaş hamle geldi. Acun Ilıcalı uzun süredir görüşmeler yürüttüğü TFF 1. Lig ekibiyle resmen anlaştı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Hull City ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Çamlı, resmi imzaların ocak ayında atılacağını belirterek transferin detaylarını da paylaştı.
İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, kaleci rotasyonunu genç ve potansiyelli bir isimle güçlendirdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünün, Kayserispor forması giyen genç kaleci Deniz Dönmezer'in transferi için anlaşma sağladığı açıklandı.
1 MİLYON 50 BİN STERLİNLİK GELİR
Ali Çamlı'nın verdiği bilgilere göre Kayserispor, genç file bekçisinin transferinden 1 milyon 50 bin sterlin bonservis geliri elde edecek. Ayrıca Anadolu ekibi, futbolcunun gelecekteki satışından yüzde 15 pay alma hakkını da koruyacak.
HULL CITY'DE GELECEĞE YATIRIM
Premier Lig'e dönüşünün ardından kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Hull City, bu hamleyle geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmış olacak. Henüz 18 yaşında olan Deniz Dönmezer, gelişim potansiyeliyle dikkat çeken kaleciler arasında gösteriliyor.
Futbola Çukurova Demirspor altyapısında başlayan Deniz Dönmezer, daha sonra Adana Demirspor'a transfer oldu ve 2024 yılında A takıma yükseldi. Genç kaleci, ardından Kayserispor'a imza atarak kariyerine farklı bir kulüpte devam etti.
Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 31 karşılaşmada görev alan genç eldiven, kalesinde 79 gol gördü. Bu sezon ise Kayserispor formasıyla resmi maçlarda süre alamadı.
Hull City'nin bu transfer hamlesi, Acun Ilıcalı'nın Türk futbolundaki genç yetenekleri İngiltere'ye kazandırma vizyonunun yeni bir örneği olarak değerlendiriliyor. Sarı-siyahlı kulübün, Deniz Dönmezer'i uzun vadeli bir proje olarak gördüğü ifade edildi.