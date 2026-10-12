Düne kadar hastalıktı bugün dev şirketler onları tercih ediyor!

Stanford Üniversitesinden hukuk diploması ve Almanya'daki Goethe Üniversitesinden felsefe doktorası dahil üç akademik derecesi olmasına rağmen Alex Karp, yapay zekânın hakim olduğu bir ekonomide geleneksel eğitimin yetersiz kalacağını savunuyor.

GELECEĞİN ŞANSLI İKİ GRUBU: ZANAATKARLAR VE FARKLI DÜŞÜNENLER

Karp, gelecekte işini ve konumunu koruyabilecek ilk grubun, elektrikçi veya tesisatçı gibi otomasyonla ikame edilmesi imkansız olan vasıflı zanaatkarlar olacağını belirtiyor. Dev teknoloji şirketleri devasa veri merkezleri kurdukça bu fiziki becerilere olan talep daha da artıyor.

İkinci ve en stratejik grup ise kendisinde de bulunan disleksi, DEHB ve otizm gibi nörodiverjan bireyler. Karp’a göre bu tür bilişsel farklılıklar, teşhisin kendisinden ziyade teşvik ettiği zihniyet nedeniyle yapay zekâ çağında büyük bir avantaja dönüşüyor. Başarı; olaylara standart kalıpların dışında bakan, risk almaya hazır olan, bir sanatçı gibi özgün bir perspektifle yeni bir şey yaratabilenlerin yanında olacak. Research kuruluşu Gartner da 2027 yılına kadar Fortune 500 şirketlerinin satış departmanlarının %20'sinin iş sonuçlarını artırmak için nörodiverjan çalışanları aktif olarak arayacağını öngörüyor.

DEV ŞİRKETLERDEN ÜNİVERSİTEYE ALTERNATİF: "OKULA GİTME, BİZE KATIL"

Karp’ın geleneksel kariyer yollarına duyduğu güvensizlik, şirket politikalarına da doğrudan yansıyor. Palantir, alışılagelmiş adaylardan farklı düşünen yetenekleri bünyesine katmak için özel "Nörodiverjan Burs Programı" sunuyor. Şirket, bu bireylerin Amerika ve Batı'nın geleceğini şekillendirmede orantısız derecede büyük bir role sahip olacağını ve performans odaklı ideolojilerin üstesinden gelerek dünyadaki güzelliği ortaya çıkarabileceğini vurguluyor.

Bunun yanı sıra şirket, üniversiteye gitmeyen lise mezunları için "Liyakat Bursu" adıyla ayrı bir kulvar açtı. Katılımcılarına aylık 5.400 dolar burs teklif eden program; "Borçlarınızdan kurtulun, ömrünüzden yıllar kazanın, Palantir diploması alın" çağrısıyla tanıtılıyor. Üniversite mezunu gençlerin giriş seviyesi iş bulmakta zorlandığı bir dönemde, gençler üniversite diplomasının artık tek başına başarının garantisi olmadığını fark ediyor.

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA DEVLERİN EĞİTİM TARTIŞMASI

Öte yandan, yapay zekâ çağında beşeri bilimlerin ve geleneksel eğitimin daha da kritik hale geleceğine inanan liderler de var. Microsoft’un Baş Bilimcisi Jamie Teevan; esneklik, uyum sağlama, deneme ve eleştirel düşünme gibi üstbilişsel becerilerin gelecekte hayati önem taşıyacağını, bu becerilerin de ancak köklü bir beşeri bilimler eğitimiyle kazanılabileceğini belirtiyor.

Yapay zekâ şirketi Anthropic’in kurucu ortağı Daniela Amodei de benzer şekilde, bizi insan yapan özelliklerin değer kaybetmeyeceğini savunuyor. Amodei, gelecekte mükemmel iletişim becerilerine, yüksek duygusal zekaya ve güçlü kişilerarası ilişkilere sahip, meraklı ve şefkatli bireylerin her zamankinden daha çok aranacağını vurguluyor.