Uykudan ter içinde uyananlar büyük tehlikede: Sinsi sinsi ilerliyor

Gece uykusunda sırılsıklam uyanmak ve dinlenmeye rağmen geçmeyen yorgunluk hissi, toplumda genellikle basit bir stres ya da mevsimsel etken sayılarak göz ardı ediliyor. Kanser araştırma kuruluşları ile onkoloji uzmanları, vücudun dinlenme anında verdiği bu sessiz tepkilerin özellikle lenfoma ve lösemi gibi türlerin en erken habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Erken teşhisin hayat kurtarıcı gücüne işaret eden hekimler, sinsi semptomların vaktinde yakalanmasının daha az agresif tedavilerle tam iyileşme şansı sunduğunu vurguluyor.

ÇARŞAFLARI SIRILSIKLAM EDEN GECE TERLEMELERİ

Ara sıra yaşanan olağan sıcak basmalarının aksine, oda sıcaklığından bağımsız gelişen şiddetli terlemeler klinik açıdan büyük önem taşıyor. Yatak çarşaflarını ve kıyafetleri sırılsıklam bırakan bu yoğun ter boşalmaları, kanser hücrelerinin tetiklediği iltihabi reaksiyonlar nedeniyle düzenli aralıklarla tekrarlıyor. Birleşik Krallık merkezli Cancer Research UK kuruluşu, açıklanamayan aşırı gece terlemelerini belirli kanser türlerinin potansiyel bir klinik semptomu olarak sınıflandırıyor.

DİNLENMEYLE GEÇMEYEN TÜKENMİŞLİK HİSSİ

Gecenin getirdiği bir diğer sinsi işaret olan asteni, kesintisiz bir gece uykusuna rağmen sabahları şiddetli bitkinlikle uyanma tablosuyla seyrediyor. Günlük sarf edilen eforla hiçbir biçimde örtüşmeyen bu kalıcı yorgunluk, tümör hücrelerinin vücudun bütün enerji rezervlerini tüketmesinden kaynaklanıyor. Bağışıklık sisteminin yabancı hücrelerle savaşırken harcadığı yoğun güç, bireyde kronik bir tükenmişlik sendromu yaratıyor.

BİRKAÇ HAFTA SÜRERSE DOKTORA BAŞVURUN

Uzmanlar, söz konusu belirtilerin çoğunun iyi huylu ve geçici nedenlerden de kaynaklanabileceğini hatırlatarak paniğe kapılınmaması gerektiğini bildiriyor. Ancak belirgin bir gerekçe olmaksızın birkaç hafta boyunca süren gece terlemeleri ve kronik halsizlik durumunda vakit kaybetmeden kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçilmesi öneriliyor. Bedendeki olağandışı değişimlerin erkenden fark edilmesi, hekimlerin hastalığı en savunmasız ilk evresinde durdurmasını kolaylaştırıyor.

GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN DİĞER SİNYALLER

Dinlenme anında fark edilen şikayetler yalnızca terleme ve halsizlikle sınırlı kalmıyor. Gece tuvalet ziyaretlerinde görülen açıklanamayan kanamalar, diyet yapmadan yaşanan hızlı kilo kaybı ve lenf bezlerindeki şişlikler vücutta ters giden süreçlerin bir parçası sayılabiliyor. Boyun, koltuk altı veya karın bölgesinde ele gelen olağandışı sert kitleler ile ciltteki ben değişimleri acil tıbbi inceleme gerektiren işaretler arasında gösteriliyor.