Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yaşam Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor

Afrika kökenli boynuzlu kavun, kirpiyi andıran dikenli sıra dışı görünümü ve susuzluğa direnciyle bahçıvanların yeni gözdesi oldu. Dalında olgunlaştıkça kividen muza farklı aromalara bürünen egzotik meyve, haftalarca bozulmadan tazeliğini koruyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 1
1 15

Afrika'nın kurak topraklarından dünyaya yayılan ve sıra dışı görünümüyle dikkat çeken boynuzlu kavun, son dönemde bahçıvanların yeni gözdesi haline geldi.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 2
2 15

Kabakgiller familyasının dayanıklı üyelerinden sayılan bu egzotik bitki, kavun ile salatalığın doğrudan akrabası olarak biliniyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 3
3 15

Sıcak iklim şartlarına hızla uyum sağlayan tür, dalında olgunlaştıkça dört farklı meyvenin zengin aromasını sofralara taşıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 4
4 15

Dış kabuğundaki iri çıkıntılar sebebiyle kirpiyi andıran meyve, ortalama 10 santimetre uzunluğa erişiyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 5
5 15

İç kısmındaki çekirdekli ve jölemsi yeşil tabaka, olgunlaşma evresine bağlı olarak şaşırtıcı bir tat dönüşümü sergiliyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 6
6 15

Taze döneminde salatalık lezzeti sunan ürün, zamanla misket limonu ve kiviye, tam olgunlukta ise kavun ve muza benzer bir lezzet kazanıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 7
7 15

Egzotik türün verimliliğine gelince hasat takvimi ürün kalitesini doğrudan belirliyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 8
8 15

Erken hasat edilen boynuzlu kavunlar yüksek oranda antioksidan ve polifenol gibi şifalı etken maddeler barındırıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 9
9 15

Meyvenin sararıp olgunlaştığı evrede ise bünyesindeki C vitamini ve karoten oranı en üst seviyeye ulaşıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 10
10 15

Anavatanı Sahra Altı Afrika bölgesinde bin 800 metre rakıma kadar yabani ortamda tutunan bitki, 1838 yılında Avrupa topraklarına getiriliyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 11
11 15

İlk dönemlerde Avrupa bahçelerinde sadece süs amacıyla yetiştirilen tür, zamanla Yeni Zelanda pazarında ticari bir üne kavuştu.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 12
12 15

Benin kültüründe sihirli olduğu söylenen şifa niyetine tüketilen ürün, küresel pazarda "kiwano" ismiyle biliniyor, bu adı Yeni Zelanda'nın simgesi olan kivi kuşundan alıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 13
13 15

İlkbaharda ekildikten sonra don tehlikesinin geçmesiyle toprağa dikilen sarılıcı asmalar, dikey kafeslerde 2,5 metreye kadar tırmanıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 14
14 15

Böceklerin sarı çiçekleri tozlaştırmasıyla meyveye duran bitki, bahçelerdeki gelişimini ekim ayı içinde tamamlıyor.

Dışı kirpiye, tadı kavuna ve muza benziyor: Haftalarca bozulmuyor - Fotoğraf: 15
15 15

Sıcak havalarda susuzluğa meydan okuyan taze mahsuller, buzdolabı gerektirmeden serin odalarda birkaç hafta boyunca diriliğini koruyor.

Meyve Bitki Yemek
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro