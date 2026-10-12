Barcelona maçına saatler kala Osimhen gelişmesi
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray Barcelona maçına saatler kala Osimhen gelişmesi yaşandı.
Barcelona maçı öncesi Galatasaray'da Okan Buruk'tan kritik kararlar! Osimhen ve Barış Alper'in durumu netleşti. Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından tüm dikkatini Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Barcelona mücadelesine çevirdi.
SAVUNMADA İSTİKRAR TERCİHİ
Okan buruk, savunma hattındaki uyumu bozmayı düşünmüyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın görev alması beklenirken, savunmanın merkezinde Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ikilisi görev yapacak. Sol bekte ise Ismail Jakobs forma giyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör okan buruk, dev karşılaşmanın kadrosunu büyük ölçüde şekillendirirken en çok merak edilen iki isim olan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz için de kararını verdi.
BARIŞ ALPER YİNE SAĞ BEKTE
Kasımpaşa maçında sağ bekte görev yapan ve performansıyla öne çıkan Barış Alper Yılmaz'ın Barcelona karşısında hangi bölgede oynayacağı merak ediliyordu. Teknik heyetin değerlendirmesi sonucunda milli futbolcunun sağ bekte görevine devam etmesine karar verildi. Roland Sallai'nin hazır hale gelmesine rağmen forma Barış Alper'de kalacak.
ORTA SAHANIN ANAHTARI LEMINA VE TORREIRA
Kasımpaşa karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen etkili bir performans ortaya koyan Mario Lemina, Barcelona karşısında ilk 11'e dönüyor. Tecrübeli futbolcu orta sahada Lucas Torreira ile birlikte görev yapacak.
OSIMHEN GELİŞMESİ
Sarı-kırmızılıların hücum hattında sağ kanatta Yunus Akgün, sol kanatta Rafael Leao'nun görev alması bekleniyor. Ofansif orta saha pozisyonunda ise Batrakov'un forma giymesi öngörülüyor. Osimhen'in durumu da belli oldu.
Karşılaşmanın en önemli gelişmelerinden biri ise Victor Osimhen'in durumu oldu.
Yıldız golcüyle ilgili soru işaretleri ortadan kalkarken, Nijeryalı futbolcunun Barcelona maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Okan Buruk yıldız golcüye Barcelona karşısında ilk 11'de görev verecek.
GALATASARAY'IN GOL UMUDU OSIMHEN
Teknik heyetin hücum planında önemli bir yere sahip olan Victor Osimhen, Barcelona karşısında Galatasaray'ın en büyük gol silahı olacak.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da kritik mücadelede gözlerini yıldız forvetin performansına çevirmiş durumda.