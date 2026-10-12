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Halk TV Spor İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti

Galatasaray'ın Nilüfer Belediyespor'la oynadığı maçtan çıkan İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar. Arabasındaki detay dikkat çekti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın yıldızı İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar. Arabasındaki detay dikkat çekti.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 2
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yaz döneminde Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olurken, İlkin Aydın da önemli rol oynadı.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 3
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Yoğun geçen ayları geride bırakan İlkin Aydın, hemen ardından kısa bir tatil yaptıktan sonra takımı Galatasaray'a katıldı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 4
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Sezonun başlamasıyla birlikte de İlkin Aydın, kaptanı olduğu Galatasaray'ın yine öne çıkan oyuncusu oldu.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 5
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Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında karşı karşıya geldiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 6
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Sarı kırmızılı takım 25-21, 25-15, 17-25 ve 25-20 biten setlerle kazanırken, sezonun ilk galibiyetini aldı.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 7
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Kaptan İlkin Aydın, 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Alexia Carutasu 19 ve Myriam Sylla da 18 sayıyla oynadı.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 8
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Karşılaşmadan çıkan İlkin Aydın, arabasına binerek salondan ayrılırken bir anda etrafı sarıldı. Hayranları İlkin Aydın'dan imza alıp, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 9
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İlkin Aydın'ın arabasındaki detay dikkat çekti. Otomobilin dikiz aynasında Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı vardı.

İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti - Fotoğraf: 10
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Sosyal medyada Atatürk paylaşımlarıyla da sevgisini ve saygısını gösteren İlkin Aydın, bir konuşmasında kendilerine Filenin Sultanları yerine Atatürk'ün kızladı denilmesini istemişti.

İlkin Aydın Galatasaray Filenin Sultanları
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