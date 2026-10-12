İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar: Arabasındaki detay dikkat çekti
Galatasaray'ın Nilüfer Belediyespor'la oynadığı maçtan çıkan İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar. Arabasındaki detay dikkat çekti.
Filenin Sultanları'nın yıldızı İlkin Aydın'ın etrafını bir anda sardılar. Arabasındaki detay dikkat çekti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yaz döneminde Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olurken, İlkin Aydın da önemli rol oynadı.
Yoğun geçen ayları geride bırakan İlkin Aydın, hemen ardından kısa bir tatil yaptıktan sonra takımı Galatasaray'a katıldı ve yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Sezonun başlamasıyla birlikte de İlkin Aydın, kaptanı olduğu Galatasaray'ın yine öne çıkan oyuncusu oldu.
Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci hafta maçında karşı karşıya geldiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım 25-21, 25-15, 17-25 ve 25-20 biten setlerle kazanırken, sezonun ilk galibiyetini aldı.
Kaptan İlkin Aydın, 21 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Alexia Carutasu 19 ve Myriam Sylla da 18 sayıyla oynadı.
Karşılaşmadan çıkan İlkin Aydın, arabasına binerek salondan ayrılırken bir anda etrafı sarıldı. Hayranları İlkin Aydın'dan imza alıp, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
İlkin Aydın'ın arabasındaki detay dikkat çekti. Otomobilin dikiz aynasında Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı vardı.
Sosyal medyada Atatürk paylaşımlarıyla da sevgisini ve saygısını gösteren İlkin Aydın, bir konuşmasında kendilerine Filenin Sultanları yerine Atatürk'ün kızladı denilmesini istemişti.