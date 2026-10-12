Milli takıma Abdullah Avcı adını açıkladı

Uluslar Ligi'nde 4 maç üst üste kaybeden milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella'yla yollar ayrıldı.

ARDA TURAN'DA PÜRÜZ ÇIKTI

Fransa ve Belçika maçları öncesi yeni teknik direktörünü bir an önce belirlemek isteyen TFF ilk olarak Arda Turan'a yöneldi. Ancak Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın ayrılığına ya da aynı anda milli takımı çalıştırmasına sıcak bakmadığını bildirdi.

ABDULLAH AVCI'YI AÇIKLADI

Arda Turan'ın zora girmesi üzerine milli takım için yeni bir gelişme yaşandı. Milli takımda son yaşananları değerlendiren NTV Muhabiri Gürkan Ak, Abdullah Avcı'nın ismini açıkladı.

Avcı'nın bir adım önde olduğunu belirten Ak, "Adaylar arasında biraz daha ön plana çıkan isim Abdullah Avcı. Avcı daha önce 2011-13 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı, çok iyi bir dönem geçirmemişti. İsmi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek. Görüntü ve bilgimiz bu yönde" dedi.