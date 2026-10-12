İBB davasında ikinci celsenin 32. günü: Tutuksuz sanıklar savunmalarında ne dedi? İşte duruşmada yaşananlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada, ikinci celsenin 32. günü bugün Silivri'de görülecek. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından geçilmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı İBB davasında, ikinci celsenin 32. günü bugün Silivri'de görülecek. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ikinci celsenin 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor. Tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıkların savunmalarına geçilmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun savunmasının gelecek hafta başlaması öngörülüyor.
İkinci celsenin tamamlanmasının ardından davanın üçüncü celsesinin iki haftalık aranın ardından başlaması bekleniyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'deki duruşma salonundan gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...