Son dakika | Fatma Betül Sayan ve eşinin mal varlıkları donduruldu

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İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı 141 kişinin malvarlığını dondurdu, ilgili kurumlara 12 Ekim'de (dün) yazı yazıldı. 100 milyon üzeri kazanç sağlayan 214 kişilik tüzel-gerçek kişiye soruşturma daha önce açılmıştı.

FATMA BETÜL SAYAN VE EŞİ DE VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet öncül suçlarından elde edilen malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da aralarında bulunduğu 141 kişinin mal varlığı donduruldu. Malvarlığı dondurulan kişiler arasında TERA Ceo'su Emre Tezmen de yer aldı.

Başsavcılığın SPK ve Merkez Bankası Başkanlığı'na yazdığı yazıda listede yer alan kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı, şüpheli işlemler konusunda savcılığa gecikmeksizin bildirilmesi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından, listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve mal varlıklarının dondurulması istendi.

MÜBAREK KARDEŞLER VE MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ DE LİSTEDE

Listede Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya isimlerinin yanı sıra Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da var. Öte yandan 12 milyar TL ile kaçtığı iddia edilen Cengiz Avcı, Bulls yatırım ve Lydia Holdingin ortakları Enver Çevik ve Kemal Akkaya, Emre Tezmen'in babası Oğuz Tezmen, PKER GYO'da Yönetim Kurulu üyesi olan ve görevden alınan Muhammed Talha Sazak de listede olan isimler arasında.