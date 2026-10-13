Erciyes'in eteklerinde kurutuluyor: 10 ülke birden sipariş yağdırdı

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Erciyes domatesinin yakaladığı aroma standardı uluslararası pazarda beklenmedik bir talep patlaması oluşturdu. Sahadaki son durumu anlatan Yusuf Demirel, "Domateslerimiz çok lezzetli oluyor. O yüzden yurt dışından talep geliyor ama burada da bizi iklim şartları yoruyor. Fazla işçilik istiyor. Şanlıurfa ve İzmir tarafında domateslerin kuruma işlemi daha hızlı ve kolay oluyor ama biz burada zorlanıyoruz. Tabii domateslerimizin lezzetli ve kaliteli olması bizi bu işe daha çok itiyor. Aynı zamanda bölgedeki üreticilerden de domates alıyoruz. Erciyes'in serin havasından dolayı domatesler geç kuruyor. Bundan dolayı buranın domatesine talep fazla oluyor. Bu yıl daha önce hiç duymadığımız firma bile bizden domates talep etti." diye konuştu.