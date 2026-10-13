Erciyes'in eteklerinde kurutuluyor: 10 ülke birden sipariş yağdırdı
Kayseri Yeşilhisar'da Erciyes eteklerinde 8 günde kurutulan domatesler dünya pazarına açıldı. Yağışların vurduğu tarlalarda rekolte düşse de 1500 dönümde yetişen lezzet, ABD ve İtalya başta olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki üretici Yusuf Demirel, Erciyes Dağı eteklerindeki arazilerinde piyasa şartlarını gözeterek domates üretimine yöneldi. Bölgenin verimli topraklarında alternatif arayışına giren Demirel, tarlasındaki bereketi doğrudan ihracat pazarıyla buluşturmayı başardı.
Geçmiş yıllarda arazilerinde patates ve ay çekirdeği yetiştiren üretici, pazar şartlarını değerlendirerek taze domates yerine kurutmalık üretime ağırlık verdi. Taze domatesin uzun süren satış sürecini aşmak isteyen çiftçi, raf ömrü daha avantajlı olan kuru domates sektörüne geçiş yaptı.
Tarlada toplanan ürünlerin küresel pazara sevkiyatı için İzmir merkezli bir firma ile ortak çalışma yürütülüyor. Üretim sürecini tarlada yönettiklerini belirten Yusuf Demirel, "Yaş domatesi pazarlama süreci biraz uzun olduğu için kurutup yurt dışına satmayı tercih ettik. İzmir'de bir firmamız var. Bu firma yurt dışına kuru domatesleri gönderiyor. Biz burada üretimini sağlıyoruz. Firma da yurt dışı ayağını organize ediyor. Bu şekilde devam ediyoruz." dedi.
Yeşilhisar ovasında kurulan üretim faaliyeti bu sezon bin 500 dönüm gibi devasa bir alana yayıldı. Erciyes manzaralı tarlalarda yoğun bir mesai yürüten üreticiler, bölgedeki diğer çiftçilerden de ürün alarak hammadde hacmini büyüttü.
Mevsimsel yağışların tarla tabanında yarattığı olumsuzluklar sebebiyle bu sezon kök çürüklüğü hastalığı baş gösterdi. Yaşanan iklim engeline rağmen üretim disiplinini koruyan çiftçiler, arazilerinden dönüm başına 7 ton civarında verim almayı sürdürdü.
Kurutulan mahsuller dünyanın pek çok noktasına ihraç edilirken pazar ağı 20 ülkeye kadar genişliyor. Küresel sevkiyat ağını değerlendiren Yusuf Demirel, "Rekoltemiz bu yıl biraz düşük. Hava şartları bizi etkiledi. Yağmurlardan dolayı kök çürüklüğü oldu. Dönümden 7 ton civarında bir rekoltemiz var. İhracat yaptığımız ülke 20'ye kadar çıkabiliyor ama sabit 9-10 ülke var. Domateslerimiz, Amerika, İtalya, Polonya, Rusya, Yunanistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor." ifadelerini kullandı.
Ege ve Güneydoğu bölgelerinde kurutma işlemi birkaç günde tamamlanırken, Kayseri'nin serin yayla havası süreci uzatıyor. Şanlıurfa ve İzmir gibi sıcak illerde 3-4 gün içinde kuruyan domatesler, Erciyes eteklerindeki mikroklima nedeniyle 8 güne varan bir kuruma takvimine ihtiyaç duyuyor.
Sürecin uzaması tarla mesaisini zorlaştırıp yoğun işçilik gerektirse de nihai ürünün kalitesini ve aromasını belirgin şekilde artırıyor. Dağdan gelen serin esintinin ürünün öz suyunu ve lezzetini koruduğunu aktaran üreticiler, katlandıkları zahmetin karşılığını yüksek kaliteli mahsul ile alıyor.
Erciyes domatesinin yakaladığı aroma standardı uluslararası pazarda beklenmedik bir talep patlaması oluşturdu. Sahadaki son durumu anlatan Yusuf Demirel, "Domateslerimiz çok lezzetli oluyor. O yüzden yurt dışından talep geliyor ama burada da bizi iklim şartları yoruyor. Fazla işçilik istiyor. Şanlıurfa ve İzmir tarafında domateslerin kuruma işlemi daha hızlı ve kolay oluyor ama biz burada zorlanıyoruz. Tabii domateslerimizin lezzetli ve kaliteli olması bizi bu işe daha çok itiyor. Aynı zamanda bölgedeki üreticilerden de domates alıyoruz. Erciyes'in serin havasından dolayı domatesler geç kuruyor. Bundan dolayı buranın domatesine talep fazla oluyor. Bu yıl daha önce hiç duymadığımız firma bile bizden domates talep etti." diye konuştu.
Erciyes eteklerinde verilen emek, kurulan dış ticaret köprüleri sayesinde doğrudan ülke ekonomisine döviz girdisi sağlıyor. Yabancı firmalardan gelen yoğun ilginin kendilerini motive ettiğini vurgulayan üretici, Anadolu'nun yerli mahsulünü dünya sofralarına taşımaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
(AA)