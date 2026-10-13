Kediceyi ne kadar biliyorsunuz? 4 soruluk testi çözün ve seviyenizi hemen öğrenin!

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Kediler genellikle gizemli veya anlaşılması zor canlılar olarak tanıtılsa da aslında mükemmel birer iletişimcidir. Hatta serbest dolaşan kedi kolonilerinde vücut duruşu, koku alışverişi ve seslerin zekice kullanımı sayesinde fiziksel kavgalar en aza indirilir.

Kediler, insanlarla iletişim kurmak için de davranış biçimlerini uyarlamışlardır. Örneğin yetişkin kediler kendi aralarında neredeyse hiç miyavlamazlar. Ancak insanların yanındayken sıkça miyavlarlar; bu da bu seslendirme biçimini doğrudan bizlerle iletişim kurmak için geliştirdiklerini gösterir.

Üstelik bu durum sadece miyavlamayla sınırlı değildir. Kedilerin, belirli kişilere farklı anlamlar iletmek için geniş bir ses repertuarı vardır. Birbirine bağlı kediler ve insanlar, tıpkı kendilerine özgü bir "lehçe" geliştirmek gibi özel bir iletişim dili oluştururlar.

Kediler insan iletişimini de oldukça iyi anlar. Yapılan araştırmalar; kedilerin kendi isimlerini, diğer kedi arkadaşlarının isimlerini bildiklerini, insanların duygularını tanıyabildiklerini ve hatta buna karşılık kendi davranışlarını değiştirebildiklerini gösteriyor.

Tüm bunlara rağmen insanlar kedileri hâlâ sıklıkla yanlış anlıyor. Frontiers in Ethology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, insanların kedilerin verdiği ipuçlarını ne kadar az anladığını gözler önüne seriyor.