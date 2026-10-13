Yarım asırlık C vitamini efsanesi çöktü

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte kış enfeksiyonlarından korunmak isteyen milyonlarca kişinin sarıldığı C vitamini efsanesi çöktü, tıp duvarına çarptı. Yapılan kapsamlı klinik araştırmalar, yaygın kabulün aksine bu ürünlerin genel toplumda soğuk algınlığına yakalanmayı kesinlikle engellemediğini ortaya koydu.

Tüketicilerin her sonbahar mevsiminde eczane raflarına koşarak bağışıklık kalkanı oluşturmaya çalıştığı takviyeler, virüs kapma ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Özellikle Dünya genelinde takviye edici gıdalarda rekor kıran tüketim çılgınlığı, bilim heyetlerinin paylaştığı somut kanıtlarla geçerliliğini tamamen yitiriyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ İSMİN YANILGISI

Tüm dünyayı saran C vitamini dalgasının kökeni, Amerikalı kimyager Linus Pauling tarafından kaleme alınan popüler kitaba dayanıyor. Kariyerinde 1954 Nobel Kimya ve 1962 Nobel Barış Ödülü kazanan Pauling, 1970 yılındaki kitabında bu vitamini en büyük müttefik ilan etti.

Ünlü kimyager dinç kalabilmek adına günde 1.000 ila 2.000 miligram arasında çok yüksek dozlarda C vitamini alınmasını tavsiye etti. Ancak sonraki yıllarda yapılan akademik değerlendirmeler, Pauling'in sunduğu analizlerin tartışmalı olduğunu ve deney kalitelerinin yetersizliğini açıkça belgeledi.

BİNLERCE KİŞİLİK KLİNİK DENEYLER

Tıp literatüründe geniş yankı uyandıran 2013 tarihli meta-analiz, günlük yaklaşık 200 miligram seviyesindeki düzenli kullanımın soğuk algınlığı vakalarını düşürmediğini saptadı. Araştırmacılar, bu takviyeyi her gün aksatmadan alan kişilerin de toplumun geri kalanıyla aynı sıklıkta hastalandığını gösterdi.

Konuyu derinleştiren uzman heyeti, 2023 yılında toplam 10 bağımsız çalışmayı kapsayan yeni bir bilimsel analize imza attı. Çocuklar, yetişkinler ve sporculardan oluşan 2 bin 736 kişinin incelendiği taramada, deneklere koruyucu amaçla günlük en az 1.000 miligram takviye verildi.

KAZANDIRDIĞI ZAMAN SADECCE YARIM GÜN

Elde edilen sonuçlar, düzenli C vitamini tüketiminin semptom şiddetini yetişkinlerde ve çocuklarda yalnızca yüzde 8 ila 14 oranında hafiflettiğini kanıtladı. Şiddetli belirtilerin ortalama süresinde yüzde 10 gerileme saptanırken, evde geçirilen günlerle ölçülen ağır tablodaki yüzde 15 oranındaki düşüş son derece mütevazı bir etki sundu.

Ortalama yaklaşık 5 gün süren tipik bir soğuk algınlığında, yüksek doz desteğin sağladığı toplam zaman kazancı yaklaşık 12 saat ile sınırlı kaldı. Hafif şikayetleri değiştirmeyen desteğin, yalnızca ağır fiziksel şartlara maruz kalan sporcular ve askeri personel üzerinde koruyucu kalkan oluşturduğu bildirildi.