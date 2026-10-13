Galatasaray'a müjde: Efsane geri dönüyor
Galatasaray'a müjde. Efsane geri dönüyor. Süper Lig'in devre arasında açıklanabileceği belirtildi.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre ara transfer için çalışmaları sürerken müjdeli bir haber geldi. Efsane isim geri dönüyor. Süper Lig'in devre arasında açıklanabileceği belirtildi.
Sarı kırmızılı takımdaki son gelişmeleri değerlendiren yorumcu Oğuz Atay, "İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada haklı. Ama hakkı yendiği için haklı değil. İlkay oynayamayacağını idmanda anlıyordur zaten" dedi. Atay şöyle devam etti:
"Leroy Sane, Galatasaray'da olmaz. Çok iyi kontratı var iyi futbolcu ama isminin ve kalitesinin karşılığını bir türlü vermiyor. Geçen seneden beri olmuyor. Hadi 1-2 ayı beklersin ama çok zaman geçti. Bu kontratından da çıkamazsın acak ayında. 12 milyon euro alıyor. Bu parayı ABD veya Arabistan'da bulabilirsin. Başka bir yerde bulamazsın."
"Batrakov ve Leao dışında Galatasaray'ın yeni transferleri takıma hazır gelmedi. Bunun sorumlusu Okan Hoca olamaz. Eğer sen bu oyuncuları sezon başı kampına yetiştirseydin eleştirme hakkına sahip olurdun."
"Ben Galatasaray'ın performansını daha da yükselteceğini düşünüyorum. Herkes Osimhen olmasaydı diyor o zaman Messi de olmasa Pep Guardiola bu kadar başarılı olamazdı. Bu sene Galatasaray'ın kanatları daha fazla orta yapmaya başladı. Demek ki bu artık çalışılıyor."
Gazeteci Haluk Yürekli ise 343 Youtube kanalında "Galatasaray, devre arasında Sportif Direktör açıklayabilir. Gomis ihtimali düşük" dedi.
Yürekli, "Galatasaray, yaz transfer döneminde Joao Felix'le inanılmaz bir mesafe almış. Kulübü verse transferin bitme ihtimali varmış" ifadelerini kullandı.
Wilfried Singo ile ilgili de Yürekli, "Fenerbahçe derbisinde kadroya alma niyetleri var. Orayı hedeflemişler. Fenerbahçe ile oynanacak maçta Singo'yu kadroya almak istiyorlar" diye konuştu.
Yürekli, Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Mertens ile ilgili de "Galatasaray, Dries Mertens'e görev vermek istiyor ancak Sportif Direktör olarak değil. Okan Buruk'un ekibinde ya da böyle sadece Kemerburgaz'da olacağı bir organizasyonda. Onu mutlaka organizasyona dahil etmek istiyorlar" açıklamasını yaptı.