Galatasaray'a müjde: Efsane geri dönüyor

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"Leroy Sane, Galatasaray'da olmaz. Çok iyi kontratı var iyi futbolcu ama isminin ve kalitesinin karşılığını bir türlü vermiyor. Geçen seneden beri olmuyor. Hadi 1-2 ayı beklersin ama çok zaman geçti. Bu kontratından da çıkamazsın acak ayında. 12 milyon euro alıyor. Bu parayı ABD veya Arabistan'da bulabilirsin. Başka bir yerde bulamazsın."