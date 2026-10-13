Yemekten tam 15 dakika önce bunu yapın: Kan şekerindeki ani sıçramayı engelliyor

Japonya'da yürütülen uluslararası bir araştırma, karbonhidratlı gıdalardan önce zeytinyağı tüketmenin kan şekeri dalgalanmalarını belirgin biçimde azalttığını ortaya koydu. Kyoto Üniversitesi liderliğinde tamamlanan çalışma, yemek yeme sırasını değiştirmenin diyabet yönetiminde kısıtlama gerektirmeyen pratik bir yöntem sunduğunu gösterdi. Amerikan Diyabet Derneği yayını olan Diabetes dergisinde yer alan veriler, mide ile sinir sistemi arasındaki koordinasyonun gücünü kanıtladı.

15 DAKİKALIK SÜRE MİDEYİ YAVAŞLATIYOR

Bilim insanları deney sürecinde fare denekleri üç farklı gruba ayırarak besin sıralamasının biyolojik etkilerini inceledi. Birinci gruba suyun ardından glukoz verilirken, diğer gruplarda zeytinyağı ve şeker tüketimi arasında 15 dakikalık süre bırakıldı. Yapılan hassas testler, karbonhidrattan önce zeytinyağı tüketen grupta mide boşalma hızının belirgin şekilde yavaşladığını tespit etti.

Laboratuvar analizleri, yemek sırasının değişmesiyle birlikte sindirim kanalındaki GLP-1 ve glukagon hormonlarının aynı anda harekete geçtiğini kanıtladı. Normal şartlarda karaciğerden şeker salınımını tetikleyen glukagon hormonunun bu süreçte şaşırtıcı biçimde koruyucu bir denge unsuru olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, iki hormonun birbirini yedekleyen ortak bir mekanizmayla çalışarak kan şekerindeki ani sıçramaları büyük oranda baskıladığını belirledi.

"YEMEK SIRASINI DEĞİŞTİRMEK OLDUKÇA CAZİP"

Günlük hayata kolayca uyarlanabilecek beslenme yöntemlerine odaklandıklarını belirten sorumlu yazar Daisuke Yabe, hastaların katı diyet yasaklarına mahkum olmadığını dile getirdi. Yabe çalışmanın yaklaşımını özetlerken, "Grubumuz uzun zamandır insanların günlük yaşamda sürdürebileceği pratik beslenme yaklaşımlarıyla ilgileniyor. Yemek yeme sırasını değiştirmek oldukça cazip bir yöntem, çünkü insanlardan belirli besin gruplarından tamamen kaçınmalarını istemek yerine sadece yemeğin nasıl tüketildiğini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

VAGUS SİNİRİ SÜRECİ YÖNETİYOR

Araştırmacılar, diyafram altındaki vagus siniri yollarına cerrahi müdahalede bulunarak beyin ile sindirim kanalı arasındaki bağlantıyı kesti. Sinir iletiminin kesilmesiyle birlikte zeytinyağının sağladığı koruyucu etkinin kaybolması, sistemin merkezi sinir ağıyla koordine çalıştığını kesinleştirdi. Bu koruyucu mekanizmanın ileri derece insülin eksikliği bulunan deneklerde dahi aksamadan çalışmayı sürdürdüğü laboratuvarda kanıtlandı.

Elde edilen mekanizmanın önemini aktaran Yabe, "Bulgularımız, besinlerin bağırsağa ulaşma sırasının, midenin glukozu bağırsağa iletme hızını değiştiren koordineli bir hormon-sinir yanıtını devreye sokabileceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Deneylerin şimdilik hayvan modelleri üzerinde tamamlandığını hatırlatan heyet, tedavinin insanlarda kesinleşmesi için ileri klinik araştırmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti.