Aziz Yıldırım 25 milyona evet dedi

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AYRILIK İSTEĞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İddialara göre Nene, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istiyor. Oyuncunun ayrılık konusundaki kararlı tavrının ardından Fenerbahçe yönetiminin de devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

Ancak sarı-lacivertli kurmayların yıldız futbolcunun değerinin altında bir transfere kesinlikle onay vermeyeceği ifade ediliyor.