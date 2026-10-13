Aziz Yıldırım 25 milyona evet dedi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 25 milyona evet dedi. Gözler şimdi transferde.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım kararını verdi. Sarı Lacivertli yönetimden gelen rapor doğrultusunda gözler şimdi transfere çevrildi. Yıldırım 25 milyonluk bedele ikna oldu ve evet dedi.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi hareketli günler yaşanırken, takımın önemli isimlerinden Nene'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin, futbolcunun ayrılık isteği sonrasında teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı öne sürüldü.
AYRILIK İSTEĞİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ
İddialara göre Nene, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istiyor. Oyuncunun ayrılık konusundaki kararlı tavrının ardından Fenerbahçe yönetiminin de devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
Ancak sarı-lacivertli kurmayların yıldız futbolcunun değerinin altında bir transfere kesinlikle onay vermeyeceği ifade ediliyor.
AZİZ YILDIRIM'DAN 25 MİLYON EURO ŞARTI
Başkan Aziz Yıldırım, Nene için kapıyı en az 25 milyon eurodan açtığı ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla ilgilenen kulüplerden bu seviyede bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği konuşuluyor.
YÖNETİM GELİR HEDEFLİYOR
Fenerbahçe'de kurulacak yeni kadro planlamasında transfer gelirlerinin önemli rol oynayacağı belirtilirken, Nene'den elde edilecek olası bonservis bedelinin yeni transferler için kaynak oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Sarı-lacivertliler, hem oyuncunun performansı hem de piyasa değeri nedeniyle daha düşük rakamları değerlendirmeyi düşünmüyor.
DEVRE ARASINDA GÖRÜŞMELER HIZLANABİLİR
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa ve farklı liglerden gelecek olası tekliflerin yakından takip edildiği belirtiliyor. Oyuncunun ayrılık isteği nedeniyle transfer sürecinin devre arasında hız kazanabileceği ifade ediliyor.