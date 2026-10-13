Yeni doğan Van kedileri sahiplenilmeyi bekliyor

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Merkeze adım atan her misafirin pozitif duygularla ayrıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kaya, hayvanların insanlara yüksek moral verdiğini aktardı. Ziyaretçilerin yaşadığı tecrübeyi anlatan Kaya, "Kediler çok şirin, tatlı ve her gelenin yüzü tebessümle geliyor. Burada ziyaret ediyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Ortamın huzur veren yapısını özetleyen Kaya, "Yani bir nevi biz insanlara mutluluk aşılıyoruz. Bu nedenle de çok mutluyuz" dedi.