Yeni doğan Van kedileri sahiplenilmeyi bekliyor
Van Kedi Villası'nda 2026 yılı doğum sezonu başarıyla tamamlandı. Aşı ve sağlık kontrolleri biten sevimli yavrular yeni yuvalarını bekliyor. Ziyaretçi akınına uğrayan merkez, tüm hayvanseverlere sahiplenme çağrısında bulundu.
Farklı göz renkleri ve bembeyaz kürkleriyle dünyaya ün salan canlıların korunduğu Van Kedi Villası merkezinde 2026 yılı doğum sezonu başarıyla tamamlandı.
Dünyaya gözlerini açan sağlıklı yavruların tüm bakım süreçleri yürütülürken, tesis bünyesinde sahiplendirme seferberliği başlatıldı.
Merkezde yürütülen koruma çalışmaları sayesinde villaya birbirinden sevimli yeni üyelerin katıldığını bildiren Prof. Dr. Abdullah Kaya, dönemin hedeflenen başarıyla kapandığını aktardı. Doğumların niteliğine dikkat çeken Kaya, "Şimdiye kadarki kısımlarla ilgili gayet başarılı bir sezon geçirdik. Hayvanlarımız gerçekten hem çok kaliteli hem de düşündüğümüz düzeyde yavrular elde etme imkanı bulduk" dedi. Elde edilen tablonun önemine değinen Kaya, "Bu nedenle çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Kentin simgesini temsil eden araştırma merkezinde yaz döneminden bu yana kesintisiz bir hareketlilik yaşandığı bildirildi. Yerli ve yabancı konukların ilgisini değerlendiren Kaya, "Ziyaretçi sayısı açısından da çok verimli bir sezon geçirdik. Yaz boyunca ve halen devam eden yoğun ziyaretçi akınımız var" diye konuştu.
Farkındalık çalışmalarının türün geleceğini güvence altına almadaki rolünü anlatan Kaya, toplumdaki duyarlılığın sevindirici olduğunu kaydetti. Kedi neslinin korunmasına yönelik bilincin önemine işaret eden Kaya, "Van kedisinin tanınırlığının artmasından, duyarlılığının artmasından memnunuz. Bu kedi neslinin yok olmaması lazım" uyarısında bulundu. Soyun devamlılığının toplumsal hassasiyetle mümkün olacağını belirten Kaya, "Bunun da bu kediyle ilgili bilinçli olma şartına bağlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Villayı gezen hayvanseverlerin cana yakın kedilerle doğrudan bağ kurduğunu dile getiren Kaya, canlıların insanlarla bir araya gelmekten büyük keyif aldığını belirtti. Konukların gösterdiği şefkate değinen Kaya, "Hayvanlar buraya ziyaretçi geldiği zaman çok mutlu oluyor. Kendileri de hayvanları besliyor" dedi.
Merkeze adım atan her misafirin pozitif duygularla ayrıldığını vurgulayan Prof. Dr. Kaya, hayvanların insanlara yüksek moral verdiğini aktardı. Ziyaretçilerin yaşadığı tecrübeyi anlatan Kaya, "Kediler çok şirin, tatlı ve her gelenin yüzü tebessümle geliyor. Burada ziyaret ediyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyor" ifadelerini kullandı. Ortamın huzur veren yapısını özetleyen Kaya, "Yani bir nevi biz insanlara mutluluk aşılıyoruz. Bu nedenle de çok mutluyuz" dedi.
Yenidoğan miniklerin yeni ailelerine kavuşması için yürütülen sahiplendirme takviminin planlanan hızda ilerlemediği bildirildi. Çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktaran Kaya, "Şu anda sahiplenmelerimiz devam ediyor. Yavrular aşılarını oldular, kayıtlarını yaptık, testlerini yaptık" bilgisini paylaştı.
Tüm klinik testleri ve aşı protokolleri tamamlanan yavruların hazır durumda olduğunu belirten Prof. Dr. Abdullah Kaya, hayvanseverlere açık davette bulundu. Minik canların sıcak bir yuvaya kavuşmasını istediklerini dile getiren Kaya, "Sahiplendirmeye hazır pozisyondalar. Hayvanseverleri sahiplenmek için bekliyoruz" sözleriyle çağrısını tamamladı.
(DHA)