Son Dakika | İstanbul'da metro tünelinde patlama: Yolcular tahliye edildi

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İstanbul'da Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen patlamalar paniğe neden oldu. Tüneldeki kablolarda yaşandığı belirtilen olayın ardından istasyona yoğun duman yayılırken metro seferleri durduruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Ihlamurkuyu İstasyonu'nda yaşanan olay nedeniyle metro bekleyen yolcular istasyondan tahliye edildi. Güvenlik görevlileri, yolculara yönelik yaptıkları anonslarda "Vagonlardan uzak durun" uyarısında bulundu.

Seferlerin aksaması nedeniyle hattın bazı istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştu. Olay yerindeki ekiplerin müdahalesi sürerken yolcuların bekleyişinin yaklaşık 45 dakikadır devam ettiği bildirildi.

METRO SEFERLERİ İKİ AYRI GÜZERGAHTA YAPILIYOR

Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin belirli istasyonlar arasında sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, "M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Üsküdar-Çakmak ve İmam Hatip Lisesi-Sultanbeyli istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Metroda yaşanan patlama sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda yolcu paylaşımda bulundu.

(AA)