10 Ekim Gar Katliamı için sessiz yürüyüş: Özel ve Hatimoğulları katıldı

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi, IŞİD’in gerçekleştirdiği iki canlı bomba saldırısıyla kana bulandı. Türkiye tarihinin en büyük saldırılarından biri olan katliamda 104 kişi yaşamını yitirdi, 500'e yakın kişi yaralandı.

"Savaşa Hayır Barış Hemen Şimdi!" çağrısıyla yapılan eyleme katılanlara yönelik kanlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Hayatını kaybedenler için Ulus Metro önünde buluşan mağdur aileleri, gaziler ve siyasiler sessiz yürüyüşle Ankara Gar Meydanı'na geldi.

Gar Meydanında aileler ve avukatlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve il örgütü ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri ve il örgütü katıldı.

Milletvekilleri, aileler ve sivil toplum kuruluşları ölenler için yapılan Barış Anıtı'na karanfiller bıraktı.

"İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE YAPILACAK İLK İŞLERDEN BİRİSİ DE BUDUR"

Özgür Özel, eylemin bitimiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, "Bir terör dönemi yaşatıldı. Katliamı yapan ve 1 yıldır izlenen IŞİD hücresinin Ankara'ya kadar gelirken tek bir engelle karşılaşmadığı, basit bir deyimle katliamın önünün açıldığı sürecin sorgulanması gerekiyor. Ama bugün sorgulanmanın aksine kamu görevlilerinin korunduğu sürecin içindeyiz. İktidar değiştiği gün açılacak ilk dosyalardan birisi, yapılacak ilk işlerden birisi de budur." dedi.