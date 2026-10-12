Fatih Altaylı AKP'nin Kılıçdaroğlu planını anlattı

Türkiye bir yandan fon skandalı ile sarsılmaya devam ederken bir yandan da seçim sandığı gelene kadar siyasetteki gelişmeleri yakından takip ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı da iktidarın seçime kadar nasıl bir politika izleyeceğini anlattı.

SEÇİME KADAR MUHATAP KILIÇDAROĞLU OLACAK İDDİASI

Altaylı'nın aktardıklarına göre AKP, seçime kadar yavaş yavaş YENİ Parti'yi muhatap almaktan vazgeçecek. Mevcut düzende her ne kadar YENİ Parti ana muhalefet olsa da AKP'nin sahada Kılıçdaroğlu'nu muhatap alacağını öne süren Altaylı, bu sayede YENİ Parti'nin görünürlüğünün azaltılıp Kılıçdaroğlu'nun görünürlüğünü artıracak.

Altaylı, seçime kadar gelişmelerin bu yönde ilerleyeceğini köşesinde şu ifadeler ile belirtti:

Siyasetin yeni bir aşamaya geçtiğini gözlemlememin nedeni, Kayyum Kılıçdaroğlu.

Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu, yargı marifetiyle CHP’nin başına oturtulduktan sonra mizansen organizasyonlar dışında halkla yan yana getirilmedi, sokağa çıkarılmadı.

Tepkilerin doruğa ulaştığı, muhalif seçmenin sülale boyu düz gitmeye başladığı anda

“Kaybedecek bir şey kalmadı nasılsa” denilerek bir muhalif kanala çıkarıldı.

Orada da beklediğini bulamayıp, paçavraya çevrilip durum daha da kötüye gidince medya ile ilişkisi tamamen kesildi.

Aylardır halktan ve medyadan kaçan Kayyum Kılıçdaroğlu, şimdi birdenbire “hortladı”.

YENİ Parti’nin, nedendir bilinmez, ortalıktan çekildiği ve temposunu düşürdüğü bir dönemde Kayyum yeniden ekranlara dönüş yaptı.

Yaz ortasında TV 100’e çıktı. YouTube’da gördüğüm sayılara göre 28 bin kişi izledi kendisini.

Ve geçen hafta da KRT’deydi. Orada da 26 bin kişi tarafından izlendi.

Bu izlenme sayıları son derece düşük. (Düşünün ki, Ali Babacan Teke Tek’te 1,5 milyondan fazla izlendi)

İktidar açısından önemli olan, orada kaç izlendiği değil, başka mecralar vasıtasıyla yarattığı etki.

Çıkıyor ve Özel’i suçluyor.

"DOĞRU SÖYLEMEDİĞİ AŞİKAR"

Kılıçdaroğlu katıldığı yayınlarda YENİ Parti lideri Özel'i, bazı belediye başkanlarını aday yapmaması gerektiği konusunda uyardığını öne süren ifadeler kullandı. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun doğru söylemediğini; sözünü ettiği belediye başkanlarının hepsinin CHP Genel Başkanı olduğu dönemde seçildiğini hatırlattı:

Eskiden “Beşiktaş Belediye Başkanı konusunda uyardım, dinlemedi” diyordu, sonra “Kartal konusunda uyardım” demeye başladı.

Şimdi de “İzmir konusunda uyardım” diyor.

Doğru söylemediği aşikar.

Sözünü ettiği tüm belediye başkanları kendisinin CHP Genel Başkanı olduğu dönemde seçilmişti.

Post-truth dönemi.

Trump da Rusya’dan petrol alınmasını engelliyor sonra “Rusya Devlet Başkanı’nı petrol satmaya ben ikna ettim” diye caka satıyor.

Ona kimse “Manyak mısın, bunak mısın” demediği ya da diyenlerin sesi duyulmadığı gibi Kayyum Kılıçdaroğlu’nun yalanlarını da kimse yüzüne vurmuyor. Vursa da önemi yok zaten.

Önemli olan Kayyum Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin alınıp, her tarafta kullanılması.

Bir yandan da kontrollü bir muhalefete de yeniden başlıyor.

AKP'NİN KILIÇDAROĞLU PLANI

Bundan sonra göreceğimiz şudur.

İktidar artık yavaş yavaş YENİ Parti’yi muhatap almaktan vazgeçecek.

Her ne kadar TBMM’de ana muhalefet YENİ Parti olsa da, iktidar sokakta ana muhalefet olarak Kayyum Kılıçdaroğlu’nun partisini muhatap almaya başlayacak.

Böylelikle YENİ Parti’nin görünürlüğü azalacak, Kayyum’un partisinin görünürlüğü ise artırılacak.

Seçime kadar göreceğimiz büyük ihtimalle budur.