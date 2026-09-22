İktidar medyası Kemal Kılıçdaroğlu'nu övmelere doyamadı!

Geçmiş dönemlerdeki genel başkanlığı süresince iktidara yakın medya tarafından sürekli eleştirilen ve hedef alınan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönmesinin ardından iktidar medyasının gündeminde adeta kabuk değiştirdi. Yandaş kalemler Kılıçdaroğlu'nun hamlelerini yakından takip ederken, ani tutum değişikliği dikkat çekti.

Yandaş Sabah'ta yer alan haberde, butlan CHP'sinde kongre takviminin başlamasıyla birlikte 81 il başkanının Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin beklendiği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun karşısına "ciddi bir rakip" çıkmasının öngörülmediği iddia edilen haberde, "Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süreci boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı. İl-ilçe örgütleri baştan aşağı yenilenirken, adı şaibe ve yolsuzlukla anılan isimler hakkında da hızla disiplin süreçleri başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında ise iktidara yakın yazar Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun stratejik hamlelerine ve siyasi tecrübesine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun kasım ayındaki YENİ Parti kurultayını beklediğini ve sonrasında CHP'ye geçişler için yeşil ışık yakacağını belirten Selvi, "Kemal Bey zamanlamayı kendi yapacak. Öyle bir zamanda CHP'ye geçişler başlayacak ki siyaseten etkisi güçlü olacak. Yeni Parti dağılıyor mu havası verilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Yazıda Kılıçdaroğlu'nun 2027 hedefinin CHP'yi yeniden ana muhalefet partisi yapmak olduğu iddia edildi.