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Halk TV Spor Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi

Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı iyilik prensesi çıktı. Ne büyüksün Melissa Vargas. Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı iyilik prensesi çıktı. Ne büyüksün Melissa Vargas. Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi, Türk bayraklı forma giyip çılgınca dans ederek mesaj gönderdi.

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 2
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Milli takımın başarılarında büyük pay sahibi olan Melissa Vargas, son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarında da önemli rol oynamıştı.

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 3
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Melissa Vargas'ın doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da çocuklara yardım ettiği ortaya çıktı.

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 4
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African Mirror çocuk dans grubu, Melissa Vargas'ın eğitim masrafları için kendilerine maddi destekte bulunduğunu açıklayarak teşekkür etti.

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 5
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Çocukların Türkçe konuşmaları, dans edip Türkçe şarkı söyledikleri görüntüler de paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 6
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"Melissa'ya cömert maddi desteği için hep birlikte teşekkür edelim. Onun yaptığı maddi katkılar sayesinde çocuklarımızın okul masraflarını karşılayabiliyor, gerekli okul malzemelerini alabiliyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabiliyoruz."

Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi - Fotoğraf: 7
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"Onun desteği, çocuklarımızın eğitimlerine devam etmelerine ve daha aydınlık bir gelecek kurmalarına katkı sağlıyor. Sevgili Melissa, çocuklarımızın hayatlarında gerçek bir fark yarattığın ve misyonumuza inandığın için sana yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın!"

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