Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı iyilik prensesi çıktı. Ne büyüksün Melissa Vargas. Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi.
Filenin Sultanları'nın ve Fenerbahçe'nin yıldızı iyilik prensesi çıktı. Ne büyüksün Melissa Vargas. Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi, Türk bayraklı forma giyip çılgınca dans ederek mesaj gönderdi.
Milli takımın başarılarında büyük pay sahibi olan Melissa Vargas, son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarında da önemli rol oynamıştı.
Melissa Vargas'ın doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da çocuklara yardım ettiği ortaya çıktı.
African Mirror çocuk dans grubu, Melissa Vargas'ın eğitim masrafları için kendilerine maddi destekte bulunduğunu açıklayarak teşekkür etti.
Çocukların Türkçe konuşmaları, dans edip Türkçe şarkı söyledikleri görüntüler de paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Melissa'ya cömert maddi desteği için hep birlikte teşekkür edelim. Onun yaptığı maddi katkılar sayesinde çocuklarımızın okul masraflarını karşılayabiliyor, gerekli okul malzemelerini alabiliyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabiliyoruz."
"Onun desteği, çocuklarımızın eğitimlerine devam etmelerine ve daha aydınlık bir gelecek kurmalarına katkı sağlıyor. Sevgili Melissa, çocuklarımızın hayatlarında gerçek bir fark yarattığın ve misyonumuza inandığın için sana yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın!"