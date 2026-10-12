Ne büyüksün Melissa Vargas: Afrikalı çocuklar Türkçe öğrendi çılgınca dans ederek mesaj gönderdi

7 7

"Onun desteği, çocuklarımızın eğitimlerine devam etmelerine ve daha aydınlık bir gelecek kurmalarına katkı sağlıyor. Sevgili Melissa, çocuklarımızın hayatlarında gerçek bir fark yarattığın ve misyonumuza inandığın için sana yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın!"