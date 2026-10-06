Fon vurgununda 'Mübarek Kardeşler' gündemde: Borsa manipülasyonu ve SPK cezaları...

TOLGA BALCI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugün Meclis’te grup toplantısında yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin kritik iddialarda bulundu.

Özel, soruşturmada AKP ile ilişkili isimlerin korunduğunu iddia ederek soruşturmada gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan isimlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel konuşmasının ilgili bölümünde “Son operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınan Lydia Holding ve Enver Çevik var. Bulls yatırım var. AKP'lilerin en iyi bildiğin yatırım şirketi. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya. Bunlar savcılıktan serbest bırakıldı. Bunlar tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar” ifadelerini kullandı.

Özel konuya ilişkin ifadelerine şöyle devam etti:

"Bu şirketin yönettiği ve tasfiye edilen toplam 15 fon var. Bu isimler, Lidya Holding'in ortağı olduğu Bin Yatırımlar Holding şehir içinde skuter kiralama hizmeti sunuyor, adı BinBin. BinBin şirketi Pay sahiplerinden biri Lidya Holding ve EC Yatırım Holding. Lidya ile bu şirketler doğrudan ortak. BinBin sahibi, adı Usame..."

Fon soruşturmasında Lydia Holding’in sahibi Enver Çevik’in şirketinin çalışan sayısının sıfır olduğu söyleyen Özel, soruşturmanın ciddiyetten uzak yürütüldüğünü belirtti.

Binbin'in pay sahiplerinde Bin Yatırımın ortaklığı ise şöyle görülüyor:

Peki Özel’in üstünde durduğu Enver Çevik kimdir?

Çevik soy ismine ve Enver Çevik’e kamuoyu 1990’lı yıllarda yaşanan borsa manipülasyonu iddiaları nedeniyle aşina.

Enver Çevik ve iki kardeşi Nureddin ve Masum Çevik borsa çevrelerinde “Mübarek Kardeşler” olarak anılıyor.

Bu 3 kardeş ünlü namın hakkını da haklarındaki iddialarla veriyorlar.

Bu isimler, hisse fiyatlarında manipülatif hareketlerle küçük yatırımcıyı zarara uğratmaları nedeniyle bu lakapla anılıyor. Kariyerlerine trader olarak başlayan kardeşler, zamanla aracı kurumlar satın alarak ve halka açık şirketler edinerek kurumsallaştı.

Kardeşlerden Nureddin Çevik, ve Enver Çevik şirketlerin yönetim kurulu başkanlıkları üstlendi.

Bir dönem İhlas Grubu’yla ilişkileri ve bağlantıları da gündeme gelmişti.

İddialara göre; spekülasyon yöntemleri arasında yüksek hacimli al-satlar, sosyal medya kanallarından hisse pazarlama, işbirlikçiler aracılığıyla manipülasyon ve komisyonlu anlaşmalar var. Bu faaliyetler çok sayıda küçük yatırımcının mağduriyetine de yol açtığı geçmişte pek çok haberin konusu oldu.

Özellikle Ege Seramik hisselerine ilişkin haklarında çeşitli manipülasyon iddiaları ortaya atılmış yapılan haberler yargının konusu haline gelmişti.

Bu iddialar ve işlemler nedeniyle SPK tarafından da defalarca işlem yasağı aldılar.

Fon krizinin patlak vermesinden önce gelen bu cezalar kardeşlerin namını unutturdu.

FON SORUŞTURMASINDAKİ İDİALAR

Bu üç kardeşin adı son dönemde milyarlarca liralık vurgunla adları anılan Tera ve Aura Portföy ağındaki kapalı fon transferleri gibi iddialarda adı sık sık geçti.

Tera’nın daha önce almak istediği ancak vazgeçtiği Aura Portföy’e ait kapalı MTL (Mutlak Getiri Hedefli Serbast Fon) fonu. 17 yatırımcısı olan ve son bir yıl neredeyse hiç para hareketi görmeyen fona, Ağustos–Eylül arasında, TLY'den milyarlarca lira çıktığı günlerin hemen ardından toplam 18,7 milyar TL girdi.

MTL satışa çıkmadan üç gün önce, 27 Haziran 2025’te Aura Portföy’ün yüzde 9,9 hissesi Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e geçti.

Şirketin son finansal raporunda Tezmen’in payının Ruzy Finansal Hizmetler’e geçtiği görüldü. Bu şirket Mübarek Kardeşlerden Nureddin Çevik’e ait.

Bu krizin ortaya çıkmasının ardından Lydia Holding sahibi Nureddin Çevik’in kardeşi Enver Çelik gözaltına alındı.

NE OLDU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait borsada işlem gören 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu fonların bazılarının temerrüde (borcu ödeyememe durumu) düştüğünü duyurmuştu.

Alım-satıma kapatılan fonlar şunlar: “TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY.” İş Bankası ve Ziraat Bankası’nca bunlarla ilgili tasfiyenin altı ay süreceği açıklanmıştı.

Operasyon sonucunda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklanmış Lydiya Holding sahibi Enver Çevik ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya’ysa savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.