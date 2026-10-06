Bakan Gürlek fon skandalını anlattı: Haksız kazancı ödeyip yırtamayacaklar

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AA Editör Masası’nda fon skandalına ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’nin gündemine oturan 500 bine yakın yatırımcının doğrudan 2 milyona yakın yurttaşın dolaylı olarak etkilendiği fon soruşturmasındaki gelişmeleri aktaran Bakan Gürlek’in öne çıkan sözleri şu şekilde:

- "Fon soruşturmasında cumhuriyet başsavcılığın re’sen başlatılmıyor. İstanbul Başsavcısıyken 2025 yılının Şubat ayında yazı yazdık. Çok yoğun şikayetler geliyordu. Haksız kazançlar inceleniyor. Başsavcılık sadece SPK izin verdiğinde soruşturma yürütülüyor. Şu an soruşturma başlatıldı. "

- "SPK tarafından fonların tasfiyesine karar verildi. Özellikle 85 şüpheli tutuklandı, 206 kişi hakkında işlem yapıldı. Bir tutuklunun eşi yurt dışına 40 milyon lira havale için transfer vermişti. Başsavcılığın yazısıyla önlendi. Devlet Denetleme Kurumu da devrede. Kurumların ihmali, kastı ve kötü niyeti varsa işlem yapılır."

- "Fahiş ya da olağandışı kişi ve şirketlere tedbir kararları konuldu. Bağımsız yargının gözetiminde. İstanbul Borsası bizim göz bebeğimiz. Titizlikle süreci yönetiyoruz. Şirketlerimizin etkilenmemesi lazım. Fon İstikrar Kurulu kuruldu. Başsavcılık sadece verilen izin kapsamında işlem yapabiliyor. Teknik olarak veri yok."

GÖNÜLLÜ PARA İADESİ YAPILDI MI?

"SPK bir kısım karar aldı. İyi niyetli yatırımcının 1 milyon liraya kadar paralarının iadesine karar verildi. Kısa sürede manipülatif hareketleri tespit ettik. Şahsi mallarına dahil el koyduk. Belirlenen ilkeler çerçevesinde TMSF'de hesap açıldı. Gönüllülük esasıyla, TMSF Başkanımızla konuştum, 5 kişi para iadesinde bulunmuş. Zararı gideren kişiler hakkında da işlem yapılacak.

Bu algı yanlış. Zararın ödenmesi yeterli değil. Bizde listeler var. Cumhurbaşkanımız da söyledi, haksız kazanç sağlayan kişilerden kesinlikle hesap soracağız."

"DEVLETİN BAĞINDAN ÜZÜM KURUSU ÇALAN TİLKİDEN PEKMEZ OLARAK ÇIKARTIRIZ"

- "İsviçre'ye gönderilen paralar için başvurular yaptık. Hukuk çerçevesinde fahiş kazanan kişilerden sonuna kadar üzerimize düşeni yapacağız. Devletin bağından üzüm kurusu çalan tilkiden pekmez olarak çıkartırız, diye bir laf var. Öyle yapacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Maliye Bakanlığının önlemleri var. Devletin bütün kurumları iş birliği içinde çalışıyor."

FON MAĞDURLARI NASIL ÖDEME ALACAKLAR?

- "Haksız kazançla yasal kazancı ayırmamız lazım. Burada kesinlikle haksız kazançlara el koyacağız. Fon kurulunun aldığı kararlarda mağdura ve borsada olmayan vatandaşa kesinlikle külfet bindirilmeyecek. İsmi ne olursa olsun kararlılıkla mücadele ediyoruz. Kaçırılan parayı geri getireceğiz. İyi niyetli yatırımcı parasını da alacak. Biz hukuki sürecini takip ediyoruz. Bu parayı hazineye aktaracağız."

HAKEMLER DOSYASI

Adalet Bakanı Gürlek, futbol maçı sonuçlarının manipüle edildiğine ilişkin başlatılan soruşturmaya dair de konuştu. Gürlek, konuya ilişkin şunları söyledi:

- "Resmi belgede sahtecilik ve mobbing ile ilgili soruşturma başlatıldı. Sınav sorularının dağıtıldığı, kasten bazı hakemlere disiplin soruşturmasının açıldığı iddiasıyla soruşturma yapıldı. Tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Türk futbolunun temiz olması lazım. Hakemlerin adalet çerçevesinde kurallara uymalarını bekliyoruz. MHK Başkanı ile hakemlerin yazışmaları var. Sınavlarda ayrıcalık tanındığına ilişkin bir süreç, takip ediyoruz."

- "Savcılarımız somut delillere göre hareket eder. Şu derbide bu hatayı kasıtlı olarak yaptığına ilişkili şikayetler yapılmıştır. Ama somut veri olması lazım. MASAK önemli, HTS kayıtları önemli."

- "Futbol Federasyonunun başlattığı oyuncular için disiplin süreci başka bizim soruşturmamız başka. Hakemlere yönelik şikeye teşvik soruşturması da ayrı yürüyor. Futbol çok büyük bir camia. Biz futbolun temiz olmasını istiyoruz."

İMRALI SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- "Terörsüz Türkiye sürecinde artık geri dönüş yok. Ok yaydan çıktı. 467 milletvekili ile yasa Meclis'ten geçti. Örgütün tüm kanatlarının tasfiye edilmesi gerekiyor. İki defa toplantı yaptık. Örgütün tüm unsurları ile tasfiyesinin tasdiki bekleniyor. Çok şükür şu ana kadar iyi gidiyor. Bu süreci provoke etmek isteyenlere göz açtırmayacağız."

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARININ AYDINLATILMASI

- "Ben uygulamadan geldim. Adalet Bakanı olunca da faili meçhul dosyalarındaki hassasiyetini biliyordum. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığı kurduk. Yeni teknolojiyi kullanıyoruz. Adli Tıp, HTS baz çakışmaları gibi yeni teknoloji ile delil topluyoruz. 20 yıl öncesi ile şimdi bir değil. Devletin gücünü de gösteriyor. Biz soruşturma yapmıyoruz. Geçmişteki konuya bakıp tartışıyoruz ve dönüşler yapıyoruz. Olumlu da dönüşler aldık. Gülistan Doku, Muhsin Yazıcıoğlu dosyaları gibi. Uğur Mumcu'ya da bakıyoruz, Kaşif Kozinoğlu dosyasına da. Vatandaş diyor ki "Adalet ne olursa olsun geliyor." Arkadaşlarımız da cesaretli. 56 cinayeti de aydınlattık."

- "2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası dosyasını açtık. FETÖ'nün örgütsel eylemleri olduğuna kanaat getirdik. F4 pilotunun eşinin Adil Öksüz ile görüşmesini öğrendik. Olaydan önce toplantıya katılıp geri yurt dışına çıkması, ByLock yazışmalarının olması gibi birçok delil ve emare var."

KAŞİF KOZİNOĞLU NASIL YAŞAMINI YİTİRDİ?

- "Kozinoğlu MİT görevlisi ve kendisi hakkında FETÖ tarafından başlatılan Ergenekon-Balyoz davalarından soruşturma başlatılıyor. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Personelin bunun bir kalp krizi olmadığını ve geç müdahale edildiğine ilişkin ihbar var. Fethi kabir yapıldı, ATK raporu bitmedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması titizlikle devam ediyor. Ama henüz bitmedi."

- "Kurtlar Vadisi'nde bir aynı karakter, aynı ölüm şekli işlenmiş. Burada savcılar senaristleri çağırdı. "Bu ölümü nereden biliyordunuz?" denildi. Şüpheli bir durum. Bu kadar tesadüf olmaz. Cezaevindeki elektrik kesintisi de var. Sanki dizide oynanıp gerçek olmuş gibi. Araştırılması gereken bir konu."

- "Alihan Kuriş'in şatafatlı yaşamdan dolayı itirafçı ifadeleri gelmeye başladı. Mali yönden devam eden bir soruşturma. Bir çözülme de başladı."

- "Süresiz nafaka için yeni bir yasa için süre verildi. Gerçekten Anayasa Mahkemesinin de gerekçeli kararında da yer aldığı gibi hakkaniyetli değil. Mahkeme süresiz nafaka da verebilir. Ama evlilik süresi dikkat edilebilir. Hakimlerimiz karar verecektir. Düzenleme yapılması gerekiyor."

- "Ucu kime dokunursa dokunsun yeni nesil suç örgütlerinin kullandıkları finans damarlarını çözmek için genelge gönderdim. Kripto para, yasa dışı bahis gibi şeyleri kullanıyorlar. Maalesef panel isimli yerlerde vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini alıyorlar. Kararlıyız, yasa dışı bahisi kullanıp finans sağlamaları konusunda. 8 bin kişinin mal varlığına el koyduk. Hem varlıklarıyla hem finans ağları ile kurutacağız."

"İBB DAVASINDA NE ZAMAN KARAR ÇIKAR BİLEMEYİZ"

- "Soruşturma aşamasında sadece tanık ifadelerine dayandırılmadı. Savcılıkta dinlenenler mahkemede de dinleniyorlar. Ne söyledilerse orada da aynılarını anlatıyorlar. Ek iddianame hazırlandı. Yargılamada ne zaman karar çıkar bunu bilemeyiz."