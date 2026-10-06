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Halk TV Ekonomi Son dakika | Fonzi Sayan'ın iade ettiği para belli oldu

Son dakika | Fonzi Sayan'ın iade ettiği para belli oldu

Son dakika... Fon skandalı ile gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın vurgundan elde ettiği paranın ne kadarını iade ettiği ortaya çıktı.

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Son dakika | Fonzi Sayan'ın iade ettiği para belli oldu
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Fon vurgununda ismi gündeme gelen ve soruşturulan fonlardan 2,2 milyar civarında para çektiği tespit edilen AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya 1 milyar 860 milyon lirayı fonlar için açılan iade hesaplarına yatırdı.

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Ancak Kaya'nın tek başına fonlardan 2,2 milyar çektiği kamuoyunu yansımıştı.

EŞİ İLE ORTAK YATIRDILAR

Son dakika | Fonzi Sayan'ın iade ettiği para belli oldu - Resim : 2

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Kaya’nın yatırdığı para, aynı fonlara para yatırıp yüksek karla geri alan eşi İlyas Kaya’nın çektiği paraları da kapsıyor.

KANUN NE DİYOR?

SPK Kanunu, hakkında suç duyurusu kararı bulunan kişilere etkin pişmanlık imkânı tanıyor. Bu kişiler, elde ettikleri geliri geri öderlerse etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabiliyor. Konuya ilişkin düzenleme, 6362 sayılı kanunun 107/1 ve 107/3 maddelerinde yer alıyor.

Kanuna göre kişilerin, elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Bu tutar hiçbir durumda 500 bin liranın altında olamıyor. Kişiler, ödemeyi Kurul kararından itibaren 15 gün içinde tamamlamak zorunda. Aynı süre içinde ilgili belgeleri de SPK’ya ulaştırmaları gerekiyor.

PARANIN İADESİNE ONAY ÇIKTI

Son dakika | Fonzi Sayan'ın iade ettiği para belli oldu - Resim : 3

Kaya’nın iade başvurusuyla başladı.

Bunun üzerine, hesaplarındaki bloke ve tedbirlerin kaldırılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazıldı. Başsavcılık da tedbiri, sadece fondan çekilen paranın iadesini kapsayacak şekilde kaldırdı.

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Ardından Kaya’nın hesaplarından, iade hesaplarına para gönderildi. Kaya’nın gönderdiği para bugün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki hesaba geçecek.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalı Para AKP
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