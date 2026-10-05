Fonzi Sayan'dan 'Tek başıma değilim' çıkışı! Nagehan Alçı'ya anlatmış

Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. Alçı, “Konuşursam herkesi yakarım” iddiasının Sayan Kaya tarafından dile getirilmediğini söyledi. Alçı, Sayan Kaya’nın böyle bir savunma içinde olmadığını belirtse de dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Alçı, Sayan Kaya’nın fon sürecinde ‘yalnız olmadığına dair’ bir ifade kullandığını aktardı.

“TEK BAŞINA KONUŞULMASI HAKKANİYETE SIĞMIYOR”

Alçı, Kaya’ya yönelik iddialara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İfadeye çağrılması gerekir, soruşturulması gerekir. Ama tek başına bir kişi üzerinden bunun konuşulması da hakkaniyete sığmıyor açıkçası."

Alçı, Kaya’nın “Konuşursam herkesi yakarım” şeklinde bir tutum sergilediği iddialarına da değindi. Kaya ile soruşturmanın ilk günlerinde konuştuğunu belirten Alçı, görüşmenin off the record olduğunu söyledi.

“TEHDİTVARİ BİR TON GÖRMEDİM”

Alçı, Kaya ile yaptığı görüşmede tehdit diliyle karşılaşmadığını ifade ederek şunları aktardı:

"Bir de şöyle şeyler görüyorum; işte 'Konuşursam herkesi yakarım.' diyor Fatma Betül Sayan Kaya. Ya ben açıkçası Fatma Hanım'la ilk konuşan gazetecilerden biriyim, belki birincisiyim."

Alçı, Kaya’nın o süreçte üzgün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Fakat ben yani şu kadarını söyleyeyim; işte 'Ben konuşursam etrafı yakarım.' filan gibi tehditvari bir ton görmedim. Yani çok üzgündü. Tabii ki üzgün olması gerekir, üzgün olmak da yetmez onu da söyleyeyim fakat çok üzgündü."

"TEK BAŞIMA DEĞİLİM" DEMİŞ

Alçı, Kaya’nın görüşmede kendisini savunduğunu ancak başka isimleri tehdit eder bir tavırda olmadığını söyledi:

"Yani 'Ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım.' havasındaydı. tek başına olmadığıyla ilgili bir şeyi vardı. fakat böyle bir hani kinle ben işte 'Başka isimler de veririm.' gibi bir havada değildi."