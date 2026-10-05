Son Dakika | AKP'li fonzi Sayan ana parayı kendisine sakladı: Kalanı iade etti

DHA'nın haberine göre, AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya yatırımlarının ana para dışındaki kısmını bugün gönüllülük esasına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF’nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

BAŞSAVCILIK İZİN VERDİ

Başsavcılık, Kaya çiftinin parayı TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına göndermesine izin verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında, yazımız ekinde dilekçeleri gönderilen Fatma Betül SAYAN KAYA ve İlyas KAYA'nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların belirtilen Birleşik Fon Bankası A.Ş. Merkez Şubesi'nin X numaralı hesaba gönderilmesine izin verilmesi hususunda;

Gereği rica olunur.

Cumhuriyet Savcısı"

DAHA ÖNCE İDDİALAR YALANLANMIŞTI

Fon skandalının odağında olan ve adı gündemden düşmeyen AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın daha önce parayı iade ettiği iddia edilmiş ancak iktidara yakın isimler bu iddianın doğru olmadığını söylemişti.

MENFAATİN İKİ KATI DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Yapılan bu ödemenin ardından gözler yasal mevzuata çevrildi. SPK Kanunu'na göre, kişilerin, elde ettikleri ya da başkasına sağladıkları menfaatin iki katını ödemesi gerekiyor. Ödemeyi ise Kurul kararından itibaren 15 gün içinde tamamlamak zorundalar.