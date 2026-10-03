Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Bayram Özbek'in ifadesi çıktı: Kurtlar Vadisi'ni reddetti

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Bayram Özbek'in ifadesi soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Özbek hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından tutuklama kararı verildiği belirtildi.

“SENARYOYA MÜDAHALEDE BULUNMADIM”

Sabah'ın ulaştığı ifadede Özbek, geçmişte emniyet teşkilatında yaklaşık 20 yıl farklı görev ve rütbelerde çalıştığını anlattı. 2016 yılında çıkarılan KHK ile görevinden ihraç edildiğini ve ardından emekli olduğunu belirten Özbek, hakkındaki geçmiş soruşturmalara da değindi.

Özbek, 2014 yılında kamuoyunda “Tahşiye dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını, daha sonra tutuksuz yargılandığını ve 2015 yılında iddianamenin kabul edildiğini söyledi.

“Tek Türkiye” dizisinde “Karanlık Kurul” olarak bilinen diyalog metinlerini kendisinin yazdığı yönündeki iddiaları da reddeden Özbek, bu metinleri kaleme almadığını savundu. Özbek, buna rağmen 2017 yılında tutuklandığını, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve cezasının 8 yılını cezaevinde geçirdiğini ifade etti.

PANA FİLM İDDİASINI DA REDDETTİ

Soruşturmada Özbek'e, “Kurtlar Vadisi” dizisinin senaryosunda ve Kazım Kaşifoğlu karakterinin ölüm sahnesinde dahlinin olup olmadığı da soruldu.

Özbek, ifadesinde Pana Film yetkilileriyle herhangi bir iletişiminin olmadığını öne sürdü ve dizinin senaryosuna müdahale etmediğini savundu. Özbek, "Bu dizinin yapımcılarını yönetmenlerini ve senaristlerini tanımam. Pana Film yetkilileri ile herhangi bir iletişim aracıyla ya da yüz yüze olarak kesinlikle görüşmedim. Onlar da beni zaten tanımazlar. Benim bu konu ile ilgili diyeceklerim bundan ibarettir." dedi.

Buna karşılık Pana Film direktörü İhsan Karademir'in daha önce Özbek'le tanışıklığı bulunduğu ve Özbek'in yapım ekibine yardımcı olduğu yönünde ifadeler verdiği aktarıldı.

OSMAN SINAV'DAN SENARYO DERSLERİ ALMIŞ

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik isimlerden biri olan Özbek'in, Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu öne sürüldü. Özbek, Vadi'nin ilk yapımcısı yönetmen Osman Sınav'dan senaryo dersi aldığını bizzat kendi ağzından ifade etmişti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Özbek, 2009 yılında verdiği röportajda açık bir şekilde senaryolarda danışmanlık yaptığını söyledi. 'Kurtlar Vadisi'' dizisinin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığı yaptığını ve Samanyolu TV'de yayınlanan, ''Tek Türkiye'', ''Kollama'', ''Beşinci Boyut'', ''Yeşeren Düşler'' gibi televizyon dizilerin de senaryolarını yazdığını kaydetmişti.