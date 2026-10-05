Yasin Kol da foncu çıktı! Ortaklar arasında TERA da var

Türkiye, fon skandalı ve hakem dosyası gündemiyle çalkalanırken ortaya çıkan isimler şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Son olarak bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen hakem Yasin Kol, savcılık ifadesinde borsada ZERGYO'ya 3 milyon 200 bin lira yatırdığını ve 2 milyon liralık zararının olduğunu söyledi.

2 MİLYON LİRALIK ZARARINI SAVCILIKTA AÇIKLADI

Fon skandalı günlerdir Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri. AKP'li siyasilerin isimlerinden dev şirketlere kadar birçok ismin adı fon skandalına karıştı. Bu isimlerden biri de MHK soruşturması kapsamında hakem dosyasında gözaltına alınan ve bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yasin Kol oldu.

Kol, hesaplarındaki milyonlarca liralık işlemin hatalı olduğunu ifade etti. Öte yandan yasa dışı bahis ile ilişkisinin olmadığını söyledi. Kol, borsada ZERGYO'ya 3 milyon 200 bin lira yatırdığını ve 2 milyon lira düzeyinde zararı olduğunu söyledi.

ORTAKLAR ARASINDA TERA DA VAR

Yasin Kol, ZERGYO hisselerine yatırım yaptığını söyledi. Bu yatırım ortaklığının ortakları arasında fon skandalının tam da merkezinde yer alan Tera Yatırım da var. Tera, ZERGYO'nun yüzde 3,2 oranında ortağı ve yönetiminde yer alıyor.

Yasin Kol, ifadesinde şöyle dedi:

"Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Borsada ZERGYO diye hatırladığım bir hisseye yaklaşık 8-9 ay önce 3.200.000 TL kadar bir yatırımım olmuştur."

"Bahse konu yatırımdan şu anda ana paradan 2.000.000 TL zararım bulunmaktadır. Ev alırken ablam, eniştem ve annemden borç alarak evimi aldım. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."