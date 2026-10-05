Son dakika | Yasin Kol hakkında tutuklama talebi! MHK Başkanı ile yazışmalarını böyle yanıtladı

Hakem soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in savcılık işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİLER

Hakem Yasin Kol, şike ve teşvik priminden, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise TCK’nın 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yasin Kol ortağı ve yöneticiliğini yaptığı şirket olmadığını söyledi. Kol, üzerine kayıtlı bir taşınmazı Trabzon'da bir evi olduğunu ve kredisini ödemeye devam ettiğini ve başkaca mal varlığı olmadığını söyledi.

Kol ve legal ya da illegal bahis sitelerine üyeliğinin olmadığını açıkladı.

MAÇLARDAN ÖNCE MHK BAŞKANI İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME İDDİASI

Kol'a, Eren Acar'ın ifadesinin bir böümünde yer alan "Ümit Öztürk'ü, yöneteceği Erzurumspor maçı öncesinde arayarak "Erzurum tarafı seni istemediklerini söyledi. Seni neden istemiyorlar? Müsabakada onlar adına dikkatli ol." şeklinde yönlendirmede bulunmuştur. Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor- Galatasaray maçı öncesi ve sonrası, Ozan Ergün'ün yönettiği tüm müsabakalar öncesi, özellikle Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi ve sonrası, Direnç Tonusluoğlu'nun geçen sene yönettiği Gaziantep - Fenerbahçe maçı öncesinde yaklaşık 25 dakikalık Facetime görüşmesi yapılmıştır." Şeklinde beyanda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Hakkınızda verilen beyandan hareketle beyanda yer alan Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor- Galatasaray maçı öncesi ve sonrası. Facetime görüşmeleri yapılmıştır" iddiaları kapsamında bahse konu maçın 09.03.2025 tarihinde yapıldığı anlaşılmış, bu maç öncesi ve sonrasında Ferhat GÜNDOĞDU isimli şahıs tarafından arandınız mı?"

sorusu soruldu. Kol söz konusu iddiaları tamamen reddederek şu yanıtı verdi:

Eren ACAR isimli şahıs eski hakem işlerinde çalışan kişi olarak tanımaktayım. Yukarıda Eren ACAR isimli şahsın ifade beyanında bahsettiği hususlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ayrıca Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor- Galatasaray maçı öncesi ve sonrası,... Facetime görüşmeleri yapılmıştır "beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçan önce yada sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de.

MASAK VERİLERİ HATALI DEDİ!

Yasin Kol'a "2012 ile 2026 yılları arasında olduğu toplam 5.978 işlemde hesaplarında 72,1 Milyon TL tutarında para çıkışının, hesaplarına 62,5 Milyon TL tutarında para girişinin ve toplamda işlem hacminin 135 Milyon TL olduğu anlaşılmıştır. Hesaplarınızda yer alan özellikle 2020 yılı sonrasında ki ve 2024/2026 yılları arasında gerçekleşen işlem artışı hakkında ifadenizi veriniz." sorusu soruldu.

Yasin Kol, MASAK verilerinin hatalı olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Yukarıda yer alan tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir."

"YAPILANMAYA TANIK OLMADIM"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında skandal nitelikteki konuşmalar Yasin Kol'a soruldu. Kol'a hakemlerin farklı kişilerce yönetilen ekipler altında takip edildiği bir yapılanmanın olup olmadığı soruldu. Ayrıca varsa yapılanmanın amacı da soruldu.

Yasin Kol, bir yapılanmanın olmadığını ve bu zamana kadar böyle bir duruma tanık olmadığını belirtti.

MHK BAŞKANI İLE ARASINDAKİ SKANDAL YAZIŞMALAR: GÖRÜŞÜMÜZÜ ALMAKTADIR

Kol, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile arasındaki 'hakem siparişi' konuşmaları da soruldu. Kol o konuşmaları şu ifadeler ile açıkladı:

"Türkiye liginde gerçekleşen müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesinde inisiyatif alma MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle Hakem kadrosun olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama yurt dışındaki maçlarda da bu şekilde olmaktadır. Ayrıca bu uygulama bana özel değil derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır. Bende yukarıdaki konuşmalarda anlaşılacağı üzer iyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir."

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında hakem Yasin Kol’un banka hesaplarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, tekrar bildirimler çıkarıldığında Kol’un hesaplarındaki tekil transfer hacminin 84,1 milyon TL olduğu, bunun 34,5 milyon TL’sinin kendi hesapları arasındaki transferlerden oluştuğu belirtildi.

84 MİLYON LİRALIK HAREKET İNCELENDİ

5 Ekim 2026 tarihli bilirkişi raporunda, Yasin Kol’un banka hareketleri işlem bazında incelendi. Rapora göre farklı bankacılık sistemlerinde aynı transferlerin birden fazla kez bildirilmesi nedeniyle önceki tutanakta 134 milyon 608 bin 556 TL olarak görünen işlem hacmi, tekrarlar çıkarıldığında 84 milyon 181 bin 512,79 TL olarak hesaplandı.

Bu tutarın 34 milyon 558 bin 726,24 TL’sinin Kol’un kendi hesapları arasındaki aktarımlardan oluştuğu belirtildi. Kendi hesapları arasındaki işlemler çıkarıldığında ise 187 kişiden Kol’un hesaplarına 25 milyon 301 bin 671,02 TL girdiği, Kol’un da 407 kişiye toplam 24 milyon 179 bin 269,53 TL gönderdiği kaydedildi.

PARA TRAFİĞİ SON YILLARDA ARTTI

Raporda Kol’un hesaplarına gelen transferlerin yıllar içinde önemli ölçüde arttığı belirtildi. 2020 yılında 587 bin 972,39 TL olan transfer girişi, 2025'te 6 milyon 632 bin 216,66 TL'ye, 2026 yılında ise 14 Eylül'e kadar 8 milyon 218 bin 25,28 TL'ye ulaştı.

Bilirkişi, 2026 yılındaki 12 milyon 759 bin 554,43 TL'lik transfer çıkışının 9 milyon 731 bin 700 TL'sinin haziran ayında gerçekleşen iki işlem grubundan oluştuğunu tespit etti. Bunlardan 5 milyon TL'lik ödeme bir taşınmaz satış bedeli olarak kayıtlara geçti. 4 milyon 731 bin 700 TL ise Dilay Kol’a yapılan 9 işlemle gönderildi.

İŞLEM AÇIKLAMALARINDA BAHİS SİTESİ ADLARINA RASTLANMADI

Bilirkişi raporunda, 2018-2026 dönemindeki transfer girişlerinin yüzde 37,65'inin Türkiye Futbol Federasyonu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ödemelerinden oluştuğu belirtildi.

Buna karşılık gerçek kişilerden gelen transferlerin toplam girişlerin yüzde 58,15'ini oluşturduğu kaydedildi. Raporda, hesaplara gelen transferlerin açıklamalarında fatura, sözleşme, mal bedeli, cari hesap veya irsaliye gibi ticari faaliyetleri gösteren ibarelere rastlanmadığı belirtildi.

Ancak bilirkişi, işlem açıklamalarında “bahis”, “iddaa”, “kupon”, “casino” veya bahis sitesi adlarına rastlanmadığını da kaydetti. Rapora göre açıklama alanının gönderen tarafından serbestçe doldurulabilmesi nedeniyle bu durum tek başına herhangi bir yönde değerlendirilemedi.

“HESAPLAR YASA DIŞI BAHİS HESABI” SONUCUNA VARILMADI

Raporun sonuç bölümünde, hesap kullanım profiline ilişkin önemli bir değerlendirme de yer aldı. Bilirkişi, aynı gün hesaba giren paranın aynı gün çıkış oranının yüzde 19,29 olduğunu, büyük girişlerin küçük parçalara bölünüp çok sayıda kişiye dağıtıldığı bir yapının görülmediğini belirtti.

Ayrıca Kol’un para trafiğinin, incelenen diğer 14 kişiyle karşılaştırıldığında üst sıralarda yer almasına rağmen ölçütlerin hiçbirinde diğer kişilerden belirgin biçimde ayrışmadığı ifade edildi.

SUÇ KAYDI BULUNAN KİŞİLERLE PARA TRAFİĞİ

Raporda, soruşturma kapsamında incelenen 15 kişiyle para akışının ağırlıklı olarak Yasin Kol’dan bu kişilere doğru olduğu belirtildi. Buna göre Kol’dan söz konusu kişilere 451 bin 113 TL giderken, bu kişilerden Kol’a 240 bin 30 TL geldi.

7258 sayılı Kanun kapsamında suç kaydı bulunan üç kişiyle yapılan işlemlerde ise Kol’dan 425 bin 200 TL gönderildiği, bu kişilerden Kol’a 87 bin 688 TL geldiği tespit edildi.

Raporda ayrıca Okan Terzi’ye 97 işlemle 383 bin 180 TL gönderildiği, Terzi’den ise 10 işlemle 120 bin 100 TL geldiği belirtildi. Bilirkişi, bu işlem dizisinin olay kaydı bulunan diğer karşı taraflarda görülmediğini ve ödemelerin nedeninin kayıtlardan belirlenemediğini ifade etti.

HAKEMLERLE YAPILAN TRANSFERLER DE İNCELENDİ

Bilirkişi, Yasin Kol’un görev aldığı maçların takvimiyle banka hareketlerini de karşılaştırdı.

Rapora göre Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan transferlerin 50'si, birlikte görev alınan maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleşti. Bu transferlerin 47'sinin Kol’dan yardımcı ve dördüncü hakemlere yapılan 100 TL ile 5 bin TL arasındaki ödemeler olduğu belirtildi.

Bu ödemelerin 44'ünde Kol’un ilgili maçta hakem olduğu, 40'ının ise maç başladıktan sonra yapıldığı tespit edildi. Bilirkişi, bu yoğunlaşmanın “kaydırılmış takvimlerin hiçbirinde görülmediğini” belirtirken, ödemelerin nedeninin banka kayıtlarından belirlenemediğini vurguladı.

ONUR TOMAK’TAN 1,98 MİLYON TL

Raporda dikkat çeken para trafiğinden biri de Onur Tomak ile Kol arasındaki işlemler oldu. Kol, Tomak'ın avukatı olduğunu söyledi. Tomak’tan 12 işlemle 1 milyon 880 bin TL, aynı adı taşıyan bir vergi kimlik numarasından ise 100 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 980 bin TL geldiği belirtildi.

Rapora göre Kol’dan Tomak’a para transferi bulunmazken, Kol tarafından Kadir Sağlam’a 358 bin 900 TL gönderildi.

BİLİRKİŞİ SON DEĞERLENDİRMEYİ BAŞSAVCILIĞA BIRAKTI

Raporda, elde edilen bulguların hukuki değerlendirmesinin bilirkişinin görevi kapsamında kesin bir suç tespiti olarak ortaya konulmadığı görüldü. Bilirkişi, sonuç bölümünün sonunda tespitlerin ve dosyadaki tutanaklarda yer alan değerlendirmelerin takdirini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bıraktı.