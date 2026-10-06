Bütün ipler orada düğümleniyor! İsviçre'de paraların gidip geldiği gizemli şirket kimin?

Türkiye’yi sarsan fon skandalında dikkatler İsviçre merkezli Century City Securities’e çevrildi. Şirketin, TERA bağlantılı işlemler ve AKP’li Sayan Kaya’nın milyarlarca liralık hisse satışıyla kesiştiği ortaya çıktı.

TAŞKESENLİOĞLU’NUN İFADESİNDE ADI GEÇTİ

Fon skandalının ucu bir AKP’li vekile daha uzandı. 2022’de SPK’daki rüşvet çarkı iddialarıyla gündeme gelen eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Yunanistan’a kaçan eski eşi Ünsal Ban hakkında verdiği ifadede TERA’nın adı geçti.

Taşkesenlioğlu, 2023’te fon skandalının baş aktörü olarak gösterilen TERA ile Ünsal Ban’ı borsa manipülasyonu yapmakla suçladı. İfadede, Ban’ın 100 milyon lira aktardığı Century City adlı şirket de dikkat çekti.

CENTURY CITY’NİN ADI KRİTİK İŞLEMLERDE GEÇİYOR

İlk olarak DW Türkçe’den Pelin Ülker’in gündeme getirdiği Century City hakkında, fon skandalının boyutunu değiştirebilecek yeni bilgiler ortaya çıktı.

AKP’li Sayan Kaya’nın 2,2 milyar lira kazandığı hisse satışının Century City’ye yapıldığı öğrenildi. Satışı yapan kurumun ise yine fon skandalında adı geçen aktörlerden BULLS Yatırım olduğu belirtildi.

FONLARA MÜDAHALEDEN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN HİSSE HAREKETİ

Fonlara müdahaleden altı gün önce Borsa İstanbul’daki iki hissede dikkat çekici bir hareket yaşandı. Tera Europe’un devamı olarak gösterilen İngiltere merkezli Gildencrest Capital’in Lydia Yeşil Enerji ve Bin Ulaşım’daki payları gerilerken, İsviçre merkezli Century City Securities’in aynı hisselerdeki payları neredeyse aynı oranda arttı.

Century City’nin fon soruşturmasının merkezindeki TERA ile kesişimi bununla da sınırlı kalmadı. Şirketin, Nisan 2026’da soruşturmada adı geçen Özata Denizcilik’ten 551,2 milyon liralık pay aldığı belirtildi. Bu işlemde alıcı üye olarak TERA Yatırım’ın yer aldığı öğrenildi.

Eski AKP Erzurum Vekili Taşkesenlioğlu, 2023'teki Asuman Aranca'nın T24'teki haberine göre, Ünsal Ban hakkında şunları söylemişti: "Ayrıca geçen yıl edindiğim bilgiye göre Offshore hesabı açıp daha sonra Dubai’deki Me Performaa Management ve İsviçre’deki Century City isimli şirketlerin hesabına 100 milyon TL göndererek paraları yurt dışına kaçırmış ve bu işlemi İsmail Erdoğan ile Doç. Dr. Soner Gökten isimli şahıs yapmıştır. Ayrıca Yatırım Finans, Ahlatçı, Tera Yatırım, İnfo Yatırım üzerinden hesap açarak borsa manipülasyonlarını bu aracı kurumlar üzerinden yapmıştır. Ayrıca Soner Gökten’den öğrendiğim kadarı ile çok yüklü alışverişlerini Tera’nın ya da Yatırım Finans’ın yurt dışındaki hesaplarına buradan para gönderiyorlar. Örneğin Ünsal’ın Tera Fx, Europe Limited firmalarında yurt dışı hesapları bulunmaktadır. Borsada kullanacağı Türkiye’deki parasını bu yurt dışı hesaplara göndererek, Borsa işlemlerini vekaleten bu firmalar üzerinden yurt dışından yapmaktadır. Böylece borsa işlemlerinin takip izinin kaybettirilmesi amaçlanmaktadır. Ünsal’ın telefonu incelendiğinde bu bahsettiğim hususların birçoğu ortaya çıkacaktır."

11 EYLÜL’DE YENİ ALIM YAPTI

Fon balonunun patladığı 11 Eylül’de Century City’nin Bin Ulaşım hissesi aldığı da ortaya çıktı. Bu alımlarla şirketin BİNBN’deki payı yüzde 5,8’e, LYDYE’deki payı ise yüzde 6,3’e çıktı.

ESKİ SPK BAŞKANLARI DA GÜNDEMDE

Zehra Taşkesenlioğlu’nun kardeşi Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2018-2022 yılları arasında SPK Başkanlığı yapmıştı. Ondan sonra göreve gelen İbrahim Ömer Gönül ise 30 Eylül’de mevcut fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Buna karşın Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun mevcut soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmuyor.