Hacıosmanoğlu ipini çekti Montella'nın prensi bitti: Milli takım kapısı artık kapandı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu direniyor.

Kendisinden önceki Mehmet Ekşioğlu ile birlikte Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kötü federasyon başkanı.

Rezaletler ayyuka çıkmış!

Yöneticilerinin çoğu bırakmış!

En yakınındaki isim olan Mecnun Otyakmaz bile olağanüstü kongre isteyip kabul edilmeyince ayrılmış.

O ise inat ediyor.

Koltuğunda kalmak için her şeyi yapıyor.

Durduk yere sözleşmesini uzattığı, "Türk vatandaşı yapacağız" diye tutturduğu Vincenzo Montella'nın bile ipini çekti! Adamı bir dakikada kapının önüne koydu.

Ama kendisi duruyor.

Montella, 3 yıl kaldı milli takımın başında.

Son dönemi felaketti.

2026 Dünya Şampiyonası'ndaki hayal kırıklığına, UEFA Uluslar Ligi de eklendi. 4 maçı da üst üste kaybederken yaptığı açıklamalar da tepki çekti.

Asıl eleştiri konusu olan tercihleriydi.

Milli takıma çağırdığı oyuncular... Çıkardıkları... Seçtiği 11'ler... Santrforsuz oynamakta inat edişi...

Bizi yaktı. Sonunda kendisini de yaktı ve gitti!

"Dostum" dediği Hacıosmanoğlu tarafından hem de... Kalmak istediğini açık açık söylemesine rağmen ipi çekildi.

Hacıosmanoğlu kendisine yönelik istifa çağrılarını biraz savuşturmak istedi belki de. Ama biteceğini sanmıyorum.

Milli takımın başına kim gelecek? Şimdi cevabı aranan soru bu.

Ama kim gelirse gelsin hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Kadro değişecek. Sistem de.

Mesela Montella'nın prensi bitti bence. Milli takım kapısı artık kapandı.

Adana Demirspor teknik direktörlüğü yaparken futbolcusu olan Samet Akaydin... Montella'yla milli takım garantiydi. Kendi takımında oynamasa da hep aday kadrolara çağrıldı. Eksik olmadı.

Bu sezon Trabzonspor'da mesela. Ama antrenmanlarda. Kadroya giremiyor çünkü. Ama Montella hep milli takıma çağırıyordu onu. Artık milli takım kapısı kapandı.

Başka futbolcular da var, milli takımda hiçbir varlık gösteremeyen. Kendi takımlarında doğru dürüst oynamamalarına rağmen yerleri banko olan. Onlar da bitti.

Sonra...

Kaleci sıkıntısı çekerken Fransa'nın en iyi kalecisi seçilen Berke Özer. Hangi hoca gelirse gelsin milli takıma alınacaktır.

Santrfor yokluğunda İspanya'da her hafta oynayan Getafeli Enes Ünal'ı kadroya almamasını da unutmadık Montella'nın. Artık çağrılacaktır.

Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu'ndan santrfor yaratma inadı bitti. Kendi yerlerinde daha başarılı olacaklardır.

Özetle diyeceğim şu...

Milli takım artık daha iyi olacaktır.

Bir de İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kurtulursa Türk futbolu... İşte o zaman tamamdır!

Tabi yerine yine müteahhit, ayakkabıcı, iş adamı biri gelmezse...

Ben adayımı daha önce de yazdım. Yine tekrar ediyorum. Mustafa Denizli...

Bu kadar değerli bir futbol adamı yıllardır orada duruyor. Başka ülkede olsaydı çoktaan futbolun başındaydı.

Ama hiçbir şey için geç değil.

Yazıyı bitirirken tekrar ediyorum: Çare Mustafa Denizli!