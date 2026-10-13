Öğretmenlerin ve eğitimin sorunları ile buna paralel olarak mücadele de giderek büyüyor…

“Öğretmenlerin hakları lütuf değil, haktır. Bu hakları alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğretmenlerin emeğinin değersizleştirilmesine, güvencesizleştirilmesine ve birbirinden ayrıştırılmasına karşı birlikte mücadele edeceğiz.”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Mersin Temsilcisi Nebil Birtek ile eğitimin sorunları üzerine söyleştik.





Türkiye’de bildiğimiz kadarıyla farklı statü ve istihdam biçimleriyle görev yapan öğretmenler bulunuyor. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve özel sektör öğretmenleri gibi farklı çalışma biçimleri söz konusu. Bu farklılıklar öğretmenlerin özlük hakları, ücretleri, iş güvencesi ve çalışma koşullarını nasıl etkiliyor? Öğretmenler arasında böylesine farklı statülerin bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de öğretmenler aynı işi yapmalarına rağmen farklı statüler altında çalıştırılıyor. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve özel sektör öğretmenliği gibi ayrımlar; ücret, iş güvencesi, özlük hakları, izinler, çalışma saatleri ve emeklilik gibi birçok alanda ciddi farklılıklar yaratıyor. Özellikle ücretli öğretmenler düşük ücretlerle ve sınırlı güvencelerle çalışırken, özel sektör öğretmenleri de çoğu zaman düşük ücret, uzun çalışma saatleri, yoğun iş yükü ve işten çıkarılma baskısıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Biz bu tabloyu yalnızca öğretmenlerin çalışma koşulları açısından değil, eğitim hakkı açısından da değerlendiriyoruz. Çünkü güvencesiz ve ekonomik olarak zor durumda bırakılan bir öğretmenden, sürekli kendisini geliştirmesini ve öğrencilerine en iyi eğitimi vermesini beklemek mümkün değil.

Bizim temel yaklaşımımız şu: Öğretmenlerin hangi kurumda ve hangi statüde çalıştığına bakılmaksızın, eşit işe eşit ücret, güvenceli çalışma ve eşit özlük hakları sağlanmalıdır. Öğretmenleri birbirinden ayıran ve aynı mesleği farklı koşullarda yapmaya zorlayan bu istihdam biçimleri yeniden ele alınmalıdır. Çünkü öğretmenin güvencesi, öğrencinin eğitim hakkının da güvencesidir.

Kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin mevzuat gereği yasak olmasına rağmen özel öğretim kurumlarında da çalıştığı ile özel kurumlar açtıkları yönündeki durumun yaygınlaştığı görülüyor. Kamu öğretmenlerinin özel sektörde çalışması ya da kurum patronları haline gelmelerinin hem özel sektör öğretmenlerinin istihdamı, çalışma koşulları üzerinde hem de Türkiye’de eğitimin niteliği üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?

Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel kurslarda, kolejlerde ve özel öğretim kurumlarında çalışması ya da kendi özel eğitim kurumlarını açması, yalnızca bireysel bir “ek gelir” meselesi değildir. Bu tercih, özel sektörde çalışan binlerce öğretmenin zaten ağır olan işsizlik, düşük ücret ve güvencesizlik koşullarını daha da derinleştirmektedir. Kamu tarafından güvence altına alınmış bir işi olan öğretmenin, özel sektörde yedek iş gücü olarak yer alması; ücretlerin aşağı çekildiği, rekabetin körüklendiği ve öğretmenin kolayca işsiz bırakılabildiği bir düzeni güçlendirmektedir.

Daha tehlikelisi ise öğrencinin ve velinin öğrenci değil müşteri, okulun ise kamusal bir eğitim alanı değil müşteri devşirme alanı olarak görülmeye başlanmasıdır. Kamu okulundaki öğrencilerin ve velilerin özel kurslara, kolej veya özel kurumlara yönlendirilmesi; bunun bilinçli ya da bilinçsiz biçimde yapılması, kamu eğitimini zayıflatırken özel eğitimin piyasalaşmasına hizmet etmektedir. Devlet okulundaki eğitimin niteliğini düşürüp ardından velilere “daha iyi eğitim” vaadiyle kendi özel kurumunu pazarlamak, eğitim hakkı açısından da öğretmenlik etiği açısından da ciddi bir çelişkidir.

Biz kamu öğretmenlerinin ekonomik sorunlarını da biliyoruz, görüyoruz ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini savunuyoruz.Ancak çözüm, meslektaşının ekmeğine ortak olmak değil; kamuda sendikal mücadeleyi büyütmektir. Kamu öğretmeni de özel sektör öğretmeni de birbirinin rakibi değildir. Birimizin güvencesi, diğerimizin güvencesizliği üzerine kurulamaz.öğretmen öğretmenin rakibi değil, sınıf kardeşidir. Emeğimizi birbirimize karşı değil, emeği değersizleştiren ve eğitimi piyasalaştıran düzene karşı savunacağız.

Buradan sizin aracılığınız ile açıkça çağrı yapıyoruz: Kamu öğretmenlerinin sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı ve veli dernekleri bu sorunun çözümü konusunda sorumluluk üstlenmeli ve irade ortaya koymalıdır. Bu mesele görmezden gelinerek, birkaç münferit olay gibi değerlendirilerek ya da öğretmenlerin kendi aralarındaki rekabet meselesine indirgenerek çözülemez.

Biz emeğimizi, meslektaşlarımızın haklarını ve kamusal eğitimi savunuyoruz. Sorunun çözümü için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız, konuyu ilgili kurumların ve kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz.

Emeğimizi birbirimize karşı değil, emeği değersizleştiren düzene karşı savunmalıyız. Eğitim piyasaya, öğretmenler rekabete teslim etmeyeceğiz.

Son dönemde okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik şiddet, tehdit, akran zorbalığı ve güvenlik sorunları da eğitim gündeminin önemli başlıklarından biri haline geldi. Okulların hem öğretmenler hem de öğrenciler için güvenli eğitim ortamları olmaktan uzaklaşmasının nedenleri sizce nelerdir ve bu konuda hangi önlemler alınmalıdır?

Okullarda yaşanan şiddet ve güvenlik sorunlarını münferit olaylar olarak görmemek gerekiyor. Ekonomik ve sosyal sorunlar, eğitimdeki eşitsizlikler, okulların yeterli personel ve rehberlik desteğinden yoksun olması bu tabloyu derinleştiriyor. Öğretmenler ve öğrenciler güvenli olmayan ortamlarda eğitim yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Bunun için okullarda yeterli rehberlik ve destek personeli görevlendirilmeli, şiddeti önleyici politikalar hayata geçirilmeli ve öğretmenlerin güvenli çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı ve özel okul patronlarını temsil eden derneklerle gerçekleştirdiğiniz görüşmeler hangi aşamada? Bu toplantılarda özel sektör öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin nasıl bir süreç yürütülüyor ve şu ana kadar somut olarak hangi sonuçlara ulaştınız?

Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile özel okul patronlarını temsil eden dernekleri aynı masa etrafında buluşturmayı büyük bir direniş ve mücadele sonucunda başardık. Bu sürecin ikinci toplantısı da geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Şu anda özel sektör öğretmenlerinin sorunlarının çözümüne yönelik somut formüller ve çözüm yolları üzerinde görüşmeler yürütülüyor. Bu süreci ve ortaya konulan önerileri değerli buluyoruz.

Bakanlıklarla irtibatımızı sürdürüyoruz ve üçüncü toplantıyı da kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ancak bizim açımızdan mücadele burada bitmiyor. Haklarımızın adım adım, somut biçimde kazanılması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklarımızı almadan mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle sormak istiyorum: Türkiye’de öğretmenlerin ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözülebilmesi ve eğitimin niteliğinin yükseltilebilmesi için sizce öncelikli olarak hangi adımlar atılmalı? Özel sektör öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlere vermek istediğiniz mesaj nedir?

Türkiye’de eğitimin niteliğini yükseltmek istiyorsak öncelikle öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarını düzeltmek zorundayız. Öğretmeni ekonomik olarak güvencesiz, düşük ücretle ve ağır çalışma koşulları altında bırakan bir eğitim sisteminin nitelikli eğitim üretmesi mümkün değildir.

Bu nedenle öncelikli olarak öğretmenler arasındaki statü farklılıklarının ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin hayata geçirilmesi ve bütün öğretmenlerin güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulması gerekiyor. Özel sektör öğretmenleri açısından ise taban maaş, iş güvencesi, çalışma süreleri, izin ve tatil hakları ile diğer özlük haklarının güvence altına alınması artık ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Özel okullarda öğretmenlerin emeği üzerinden ciddi bir ekonomik faaliyet yürütülürken, öğretmenlerin aynı oranda ekonomik ve sosyal güvenceye sahip olmaması kabul edilebilir değildir. Öğretmen, işini kaybetme korkusuyla değil, mesleğini en iyi şekilde yapma özgüveniyle sınıfa girebilmelidir.

Biz biliyoruz ki öğretmenin hakkını savunmak aynı zamanda öğrencinin eğitim hakkını savunmaktır. Öğretmenin koşullarını iyileştirmeden eğitimin niteliğini, öğrencilerin geleceğini ve toplumun eğitim düzeyini kalıcı biçimde iyileştiremeyiz.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle bütün öğretmenlere şunu söylemek istiyoruz: Haklarımızı birbirimizden bağımsız değil, birlikte savunmalıyız. Kamuda ya da özel sektörde, kadrolu, sözleşmeli ya da ücretli fark etmeksizin bütün öğretmenlerin insanca yaşayabileceği, güvenceli ve saygın çalışma koşullarına sahip olması için mücadele edeceğiz.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası olarak bizim sözümüz nettir: Öğretmenlerin hakları lütuf değil, haktır. Bu hakları alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Öğretmenlerin emeğinin değersizleştirilmesine, güvencesizleştirilmesine ve birbirinden ayrıştırılmasına karşı birlikte mücadele edeceğiz.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...