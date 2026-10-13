Emeklilik için yaş mı bekleniyor, adalet mi?

MEHMET AKİF CENKCİ

Bir insanın emeklilik hesabı, aynı zamanda hayat hesabıdır. Kaç yıl daha çalışacağını, sağlığı elverirken ailesine ne kadar zaman ayırabileceğini, geleceğini nasıl kuracağını düşünür. Bu nedenle emeklilik şartlarını yalnızca tarihlerden, prim günlerinden ve yaş sınırlarından ibaret görmek, meselenin insani tarafını eksik bırakır.

Bugün kademeli emeklilik isteyen insanların ortak sorusu tam da burada duruyor: “Yıllardır çalışıyoruz, prim ödüyoruz; peki bizim emeğimizin karşılığına ne zaman sıra gelecek?”

EYT düzenlemesiyle kapsam içindeki sigortalıların yaş şartının kaldırılması, uzun yıllardır bekleyen bir kesimin sorununu çözdü. Ancak sigortalılık başlangıcı bakımından sınırın hemen dışında kalanların yaşadığı büyük farkı da daha görünür hâle getirdi. Birbirine yakın tarihlerde çalışma hayatına başlayan insanların emeklilik yollarının böylesine ayrışması, haklı bir adalet talebini beraberinde getirdi.

Burada kimsenin emekliliğini sorgulamıyoruz. Emekli olabilenlerin hakkına saygı duyuyor, bekleyenlerin sesinin de aynı ciddiyetle duyulmasını istiyoruz. Çalışanları birbirleriyle karşı karşıya getirerek sosyal güvenlik sorunlarını çözemeyiz.

Kademeli emeklilik talebi, işte bu nedenle üzerinde çalışılması gereken ciddi bir sosyal politika meselesidir. Sigortalılık başlangıcı, prim günleri ve yaş şartları arasında ölçülü bir geçiş kurulmasını istemek, karşılıksız bir ayrıcalık istemek değildir. Yıllarca sisteme katkı sağlayan insanların, emeklilik şartlarında makul bir denge aramasıdır.

Üstelik beklemek, herkes için aynı anlama gelmiyor. Düzenli işi olan bir insanın önündeki yıllarla, işini kaybetmiş ve yeniden işe alınmakta zorlanan bir insanın önündeki yıllar aynı ağırlıkta değildir. İlerleyen yaşlarda iş bulamayan, buna rağmen emeklilik yaşını bekleyen vatandaşın geçimini nasıl sağlayacağı da bu tartışmanın parçasıdır. Emeklilik hesabında görünen her yılın, bir evin bütçesinde ve bir insanın hayatında karşılığı vardır.

Sosyal güvenlik sisteminin mali dengesi elbette gözetilmelidir. Bunun yolu, talebi baştan kapatmak yerine kapsamı, maliyeti ve uygulanabilir geçiş seçeneklerini açıkça değerlendirmektir. Vatandaşın karşısına yalnızca “yük” hesabıyla çıkılırken, onun yıllardır ödediği primler ve verdiği emek de hesaba katılmalıdır. Sorumlu bir yaklaşım, çözümün nasıl kurulabileceğini araştırmayı gerektirir.

Emeklilikte Adalet Derneği’nin çağrısı da bu talebi yeniden kamuoyunun gündemine taşıyor. EMADDER, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 14.00’te Ankara Ulus’ta, Atatürk Anıtı önünde kademeli emeklilik için basın açıklaması düzenleyeceğini duyuruyor.

O meydanda dile getirilecek sözlerin arkasında, çalışma hayatında geçen yıllar var. Fabrikada, büroda, dükkânda, hizmet sektöründe çalışan; ailesini geçindirmek için alın teri döken insanların beklentileri var. Bu sesi yalnızca bir etkinlik duyurusu olarak görmemek gerekir. Bu, yıllardır çözüm bekleyen bir meselenin muhataplarına ulaşma çabasıdır.

Bir sosyal güvenlik uzmanı olarak kademeli emeklilik talebini destekliyorum. Bu talebin somut çalışmalarla ele alınmasını, çalışanların temsilcilerinin dinlenmesini ve uygulanabilir bir düzenleme için açık bir takvim ortaya konulmasını gerekli görüyorum. Sürekli ertelenen cevaplar, insanların geleceğini planlama imkânını da erteliyor.

Bu nedenle imkânı olan herkesi 18 Ekim’de Ankara Ulus’taki basın açıklamasına katılarak bu hak arayışına destek vermeye çağırıyorum. Milletvekillerinin, sendikaların ve basının da bu çağrıya kulak vermesi gerekiyor. Meydanda yükselen sesin Meclis’te somut bir çalışmaya dönüşmesi, karar vericilerin sorumluluğudur.

İnsanlar ömürlerini belirsizliğe göre planlayamaz. Kademeli emeklilik isteyenlerin beklediği, tutulmayacak yeni sözler değil; hangi şartlarda, ne zaman emekli olabileceklerini gösteren adil bir yoldur.

18 Ekim’de Ulus’ta dile gelecek talep açıktır: Emeğin karşılığını belirsizliğe bırakmayın, emeklilikte adalet için somut adım atın.