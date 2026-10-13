Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Torreira 56 milyon liraya hava attı!

Torreira 56 milyon liraya hava attı!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 56 milyon liraya hava attı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 1
1 7

Galatasaray'ın orta sahasının değişmez ismi Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, 56 milyon liraya hava attı.

Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 2
2 7

Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile onayacakları karşılaşma öncesi "Şu anda dünyanın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz. Maçı kazanmaya çalışacağız. En iyi halimizde olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde daha önce gösterdiğimiz iyi performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum" yorumunu yaptı

Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 3
3 7

Torreira, "Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Daha önce zorluklarla nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Motiveyiz. Bu tarz maçlarda da kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 4
4 7

Torreira, Barcelona'nın çok kaliteli oyuncuları olduğunu aktararak, "Barcelona'da dünyanın en iyi orta saha oyuncuları var. Topa sahip olmak, onlar için önemli. Topa sahip olarak rakibi yormaya çalışıyorlar. Sonra da rakibe zarar vermeye çalışıyorlar. Yine de biz, aynı zihniyette oynayacağız. Kimliğimiz değişmeyecek. Savunma yapmamız gereken zamanda savunma yapacağız. Topu çalmamız gerektiğinde topu çalacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kulladı.

Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 5
5 7

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rus oyuncu Aleksey Batrakov'a destek olmaya çalıştığını dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yeni gelenler her zaman baskı altında olacaklardır. Yeni transferlere destek olmak önemli. Batrakov'a da bu dönemde yakın oldum. Saha içinde ve dışında ona yardımcı olmaya çalıştım. Şehri tanıması için ona destek oldum. Ailesi ile konuştum. Kendini geliştiriyor. Hücumun yanında savunmada da iyi işler yapıyor. Zaman geçtikçe kendini daha rahat hissedecektir. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Batrakov, bize katıldığı için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 6
6 7

Lucas Torreira, Barcelona maçı için kampa girmeden önce İstanbul sokaklarında 56 milyon liraya hava attı.

Torreira 56 milyon liraya hava attı! - Fotoğraf: 7
7 7

Uruguaylı futbolcu, lüks otomobili ile gezerken görüntülendi. Araç dikkat çekti.
Torreira'nın kullandığı aracın 56 milyon lira civarında olduğu belirtildi.

Galatasaray Lucas Torreira
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro