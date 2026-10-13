Torreira 56 milyon liraya hava attı!
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 56 milyon liraya hava attı.
Galatasaray'ın orta sahasının değişmez ismi Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, 56 milyon liraya hava attı.
Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile onayacakları karşılaşma öncesi "Şu anda dünyanın en iyi takımıyla mücadele edeceğiz. Maçı kazanmaya çalışacağız. En iyi halimizde olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde daha önce gösterdiğimiz iyi performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum" yorumunu yaptı
Torreira, "Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösteriyoruz. Daha önce zorluklarla nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Motiveyiz. Bu tarz maçlarda da kendi kendinizi motive edebiliyorsunuz. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum" dedi.
Torreira, Barcelona'nın çok kaliteli oyuncuları olduğunu aktararak, "Barcelona'da dünyanın en iyi orta saha oyuncuları var. Topa sahip olmak, onlar için önemli. Topa sahip olarak rakibi yormaya çalışıyorlar. Sonra da rakibe zarar vermeye çalışıyorlar. Yine de biz, aynı zihniyette oynayacağız. Kimliğimiz değişmeyecek. Savunma yapmamız gereken zamanda savunma yapacağız. Topu çalmamız gerektiğinde topu çalacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" ifadelerini kulladı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rus oyuncu Aleksey Batrakov'a destek olmaya çalıştığını dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yeni gelenler her zaman baskı altında olacaklardır. Yeni transferlere destek olmak önemli. Batrakov'a da bu dönemde yakın oldum. Saha içinde ve dışında ona yardımcı olmaya çalıştım. Şehri tanıması için ona destek oldum. Ailesi ile konuştum. Kendini geliştiriyor. Hücumun yanında savunmada da iyi işler yapıyor. Zaman geçtikçe kendini daha rahat hissedecektir. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Batrakov, bize katıldığı için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.
Lucas Torreira, Barcelona maçı için kampa girmeden önce İstanbul sokaklarında 56 milyon liraya hava attı.
Uruguaylı futbolcu, lüks otomobili ile gezerken görüntülendi. Araç dikkat çekti.
Torreira'nın kullandığı aracın 56 milyon lira civarında olduğu belirtildi.