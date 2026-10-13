Torreira 56 milyon liraya hava attı!

5 7

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rus oyuncu Aleksey Batrakov'a destek olmaya çalıştığını dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Büyük bir kulüpte oynuyoruz. Yeni gelenler her zaman baskı altında olacaklardır. Yeni transferlere destek olmak önemli. Batrakov'a da bu dönemde yakın oldum. Saha içinde ve dışında ona yardımcı olmaya çalıştım. Şehri tanıması için ona destek oldum. Ailesi ile konuştum. Kendini geliştiriyor. Hücumun yanında savunmada da iyi işler yapıyor. Zaman geçtikçe kendini daha rahat hissedecektir. Fark oluşturacak oyunculara ihtiyacımız var. Batrakov, bize katıldığı için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.